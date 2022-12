Chi è Leonardo Colavito, concorrente di MasterChef Italia 12

Originario di Bologna, il giovane concorrente di "MasterChef Italia 12" vive adesso a Trento e studia economia. Cosa sappiamo di lui? Dalla cucina alla vita privata, dal carattere alla famiglia

Origini, età, studi, famiglia

Leonardo Colavito nasce a Bologna 20 anni fa. Quando ha 2 anni, i genitori si separano e lui va a vivere a Ravenna con la madre e il fratello maggiore. Trascorsa lì l'infanzia, mentre frequenta le scuole superiori torna con la famiglia a Bologna. Pochi mesi fa la madre di Leonardo si separa dal compagno e il nucleo famigliare vive adesso a Trento. Colavito studia Economia all'Università e precisa che con il padre ha un buonissimo rapporto.

Leonardo: carattere e cucina

Caratterialmente Leonardo Colavito si presenta come un ragazzo sincero ed umile, ma anche spensierato. La passione della cucina è nata in tenera età, quando aiutava la nonna a preparare pasta fresca. Non ha mai frequentato gare culinarie, ma il web è una fonte dalla quale attinge per migliorarsi giorno dopo giorno.

Nonostante la giovane età, Leonardo si sente pronto per MasterChef, ama la competizione e in prospettiva futura non vede l’ora di viaggiare per il mondo in modo da apprendere ricette, segreti e aneddoti dell’arte culinaria. La tradizione è una base dalla quale sempre partire, ma come tanti concorrenti del talent non disdegna la sperimentazione.

