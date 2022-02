Chi è Luca Calvani di Cortesie per gli ospiti: dalla carriera alla moglie Francesca Arena

Personaggio già molto popolare nel mondo della televisione e dello spettacolo, dal 10 gennaio 2022 Luca Calvani è il nuovo giudice di Cortesie per gli ospiti, sostituendo Diego Thomas e andando ad affiancare Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Luca sta già conquistando il pubblico di Real Time; scopriamo quindi di più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Luca Calvani: età, bio, lavoro e carriera

Luca Calvani nasce a Prato il 7 agosto 1974 e, dopo aver ottenuto il diploma di perito tessile, si trasferisce a New York. Qui lavora per un’azienda di tessuti e, parallelamente, inizia a studiare recitazione. Tornato in Italia, prosegue gli studi all’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma.

Il debutto televisivo risale al 2000, quando Luca compare in un episodio di Distretto di Polizia. Nello stesso anno esordisce anche sul grande schermo col film di Giorgio Panariello Al momento giusto, ma la svolta arriva l’anno successivo quando recita in una puntata della famosissima serie statunitense Sex and the city. Luca inizia così a partecipare a vari programmi tv e, nel 2006, vince la quarta edizione del reality show L’isola dei famosi. Sulla scia del successo continuerà a lavorare sia all’estero (come in Beautiful, e persino in un film indiano) che in Italia (Carabinieri, Tutti pazzi per amore, Il commissario Manara e tanti altri). Reciterà anche nella pellicola di Woody Allen To Rome with Love.

Dopo una breve parentesi su TV8 con Ogni mattina, nel 2022 Luca entra nella giuria di Cortesie per gli ospiti, show di successo in onda tutti i giorni su Real Time.

Vita privata e curiosità

Molto riservato riguardo la sfera privata, sappiamo che Luca Calvani è sposato con Francesca Arena da diverso tempo e che i due hanno avuto una figlia, Bianca, nel 2009.

Luca vive con la sua famiglia nella campagna toscana, dove si dedica alla produzione di gin e gestisce un piccolo agriturismo chiamato Le Gusciane, in provincia di Lucca.

Il fratello più giovane, Marco Calvani, è anch’egli attore, soprattutto di teatro. I due hanno recitato insieme ne Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek.

