Chi è Luciana Battistini, concorrente di MasterChef Italia 12

Dopo una vita trascorsa a nel mondo del marketing adesso, in pensione, Luciana Battistini può dare libero sfogo alla sua passione per la cucina. Dall'età alle origini, dalla vita privata agli hobby, dal marito ai figli. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Età, origini, lavoro

Nata a Pennabili (provincia di Rimini) con i suoi 74 anni Luciana Battistini è la concorrente più anziana di "MasterChef Italia 12". Ancora giovane, si trasferisce con i genitori e i quattro fratelli a Milano. Qui studia ragioneria e successivamente si muove nel mondo del marketing, dove lavora come account per la McCann Erickson, una delle agenzie pubblicitarie più importanti al mondo.

Vita privata, marito, figli, hobby

Incinta del suo primo figlio, Edoardo, nel 1974 sposa un avvocato di nome Ernesto. Cinque anni dopo nasce il secondogenito della coppia, Enrico, e Luciana decide di mettersi in proprio aprendo un'agenzia pubblicitaria a Milano. La donna è in pensione da circa dieci anni. Negli ultimi tempi si è potuta dedicare alle sue tante passioni. Non soltanto la cucina, ma anche lo sport, il ballo, il burraco e il volontariato.

Luciana a MasterChef

La cucina è per Luciana un amore di vecchia data. La tradizione passa per lei tanto dall'Emilia-Romagna, sua terra d'origine, quanto da Napoli, luogo di nascita del marito. La sua curiosità l'ha però spinta anche verso sapori etnici. Si considera ordinata, precisa e determinata e ha tutta l'intenzione di affrontare l'esperienza di "MasterChef" senza limiti.

