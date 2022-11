Chi è Luciano Punzo del Gf Vip: dalla storia con Manuela Carriero alla figlia Eva

Modello ed ex tentatore di Temptation Island, Luciano Punzo è approdato il 3 novembre 2022 nella casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo di Luciano Punzo? Le relazioni sentimentali e le partecipazioni televisive, le origini e l’amore per la figlia Eva: leggiamo le cose da sapere su di lui.

Età, origini, lavoro da modello

Luciano Punzo nasce a Napoli nel 1994 ma cresce nella vicina San Giorgio a Cremano. Fin da giovanissimo fa il modello, attività che viene rafforzata quando nel 2017 vince il concorso di “Più bello d’Italia”. Oltre a posare per diversi servizi fotografici, in gioventù lavora per un periodo in autostrada come operatore antincendio. Successivamente si iscrive all’Accademia di Cinema e Teatro a Roma.

Pechino Express e Temptation Island

Al di là del mondo della moda, il nome di Luciano Punzo giunge al grande pubblico quando, nel 2020, partecipa a Pechino Express, in coppia con Gennaro Lillio, partenopeo e modello come lui, nonché ex concorrente del “Grande Fratello”. Insieme formano la coppia ribattezzata “Guaglioni”, ma escono dalla gara molto presto. Punzo, però, non passa inosservato e poco dopo partecipa a “Temptation Island” nel ruolo di tentatore.

La Love Story con Manuela Carriero

Punzo fa parlare di sé quando a Temptation Island conosce Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano Sirena. La ragazza comincia a provare qualcosa nei confronti di Punzo durante lo show. Terminato il programma, i due vanno a convivere. La storia va avanti per un po’ tra alti e bassi: Luciano e Manuela superano una prima crisi ma, ad oggi, i due non sono più fidanzati e l’ex tentatore è single.

Vita privata, figlia, Instagram

Ancora molto giovane, Luciano Punzo ha una relazione con Valeria Iacomino, una ballerina del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. Anche se la storia si è poi conclusa, dona ai due una bambina di nome Eva, nata nel 2017. Luciano e Valeria mantengono comunque un rapporto cordiale, anche per il bene della bambina. Luciano è solito postare sul suo profilo Instagram molti dolci momenti vissuti con Eva.