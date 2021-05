Chi è Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor (nipote di Zoro)

Il dopo-Cattelan a X Factor ha un nome. A prendere il posto dello storico conduttore del talent - passato in Rai - è un volto nuovo alla tv, anche se i più giovani lo conoscono come protagonista di due serie Netflix amatissime, 'Skam Italia' e 'Summertime'. Non c'è ancora l'ufficialità, ma secondo Dagospia sarebbe Ludovico Tersigni il prossimo conduttore del programma di Sky Uno. 25 anni, attore, per lui è la prima esperienza televisiva.

Carriera

Ludovico Tersigni esordisce come attore nel 2014, diretto da Diego Bianchi - suo zio - nel film 'Arance & Martello'. Dopo è Gabriele Muccino a volerlo sul set de 'L'estate addosso'. Segue il debutto in Rai nella fiction 'Tutto può succedere' che lo vede nel cast per tutte e tre le stagioni. Nel 2017 vince il Nastro d'Argento per 'Slam - Tutto per una ragazza', poi il grande successo grazie alle due serie Netflix 'Skam Italia' - dove interpreta il liceale Giovanni Garai - e 'Summertime' che lo hanno visto protagonista. Ha recitato anche nella fiction di Canale 5 'Oltre la soglia'.

Vita privata

Nato l'8 agosto del 1995 a Nettuno, in provincia di Roma, Ludovico Tersigni è il nipote di Diego Bianchi, alias Zoro, conduttore di 'Propaganda Live'. "Gli ho sempre chiesto dei consigli perché è una persona che si è fatta strada in questo mondo come un esploratore che attraversa la giungla con il machete. Cerco di prendere spunto da lui" aveva detto mesi fa in un'intervista. Della sua vita privata si sa poco. Schivo e molto riservato, non ha profili social ma secondo i beninformati è single. La musica è l'altra sua grande passione - oltre alla recitazione - e suona sia la chitarra che il basso. Sensibile ai temi ambientali, è socio di Greenpeace.