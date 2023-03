Chi è Maddalena Svevi di Amici 22: età, origini, vita privata, Instagram

Concorrente di Amici 22, categoria danza, Maddalena Svevi ha scelto come Prof Emanuele Lo. Dopo aver frequentato alcuni corsi di danza, è apparsa in alcuni programmi televisivi. Adesso punta alla vittoria finale del talent di Canale 5. Dalle passioni all’amore, ecco cosa c’è da sapere sul suo percorso.

Chi è Maddalena Svevi, ballerina di amici 22

Maddalena Svevi nasce a Genova nel 2005. La passione per la danza è coltivata fin dalla tenera età e, appoggiata anche dalla famiglia, frequenta alcune scuole per una formazione da professionista: il Liceo P. Gobetti con indirizzo Musicale e Coreutico e la Naima Academy. Successivamente fa parte dell’Experience Dance Company, un rinomato percorso di formazione professionale per giovani ballerini.

Nel 2016 Federica Andreani fa la sua prima apparizione televisiva con “Paquenos Gigantes” show condotto da Belen Rodriguez che vede le esibizioni di giovanissimi talenti. Nel 2020 danza nel programma di Rai 1 “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Ha inoltre all’attivo una partecipazione nel musical teatrale "Un papà sotto l'albero" e un’apparizione nel videoclip del brano "Perfetta così" di Aka7even.

Quando Maddalena Svevi entra nella scuola di Amici 22 come ballerina, sceglie come professore Emanuele Lo, che preferisce a Raimondo Todaro. Dopo un inizio discontinuo - ad inizio corsa un voto tiepido assegnato dalla giudice esterna Anbeta Toromani la fa scoppiare in lacrime - con il passare dei mesi acquista sempre più confidenza con la gara inanellando una serie di prove convincenti che la portano, nel marzo del 2023, ala serale di "Amici".

Nel mese di ottobre 2022 Maddalena Svevi intraprende una relazione sentimentale con Mattia Zenzola, come lei ballerino e allievo di Amici 22. Dopo non molte settimane, però, qualcosa si guasta e nel mese di dicembre i due si lasciano. Successivamente si vociferano simpatie tra Maddalena e altri allievi del talent (Paky e Samuel), ma queste restano soltanto voci e Maddalena dovrebbe in realtà essere single.