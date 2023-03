Chi è Maria Rosa Petolicchio di Pechino Express 2023: età, origini, marito, Il Collegio

Maria Rosa Petolicchio partecipa alla decima edizione di "Pechino Express" in coppia con Andrea Di Piero: parliamo della nota e temuta professoressa de "Il collegio" e di uno degli studenti più iconici del docu-reality di Rai 2. Ma cosa sappiamo della professoressa di scienze e matematica? Il lavoro e la vita privata, la tv e il marito. Conosciamola meglio.

Età, origini, studi

Maria Rosa Petolicchio nasce a Salerno il 15 novembre 1965. DA giovane consegue la maturità scientidica al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Salerno. Dopo si iscrive all'Università Federico II di Napoli, dove si laurea in Scienze Biologiche.

Residenza e professione

Fedele alle sue origini, attualmente Maria Rosa Petolicchio vive a Pontecagnano Faiano (Campania), comune della provincia di Salerno di circa 26.000 abitanti. Precedentemente la donna è stata professoressa di matematica e scienze presso la scuola secondaria di Battipaglia. Oggi insegna invece all’Istituto Tecnico di Pontecagnano Sant’Antonio.

Il collegio

Maria Rosa Petolicchio è stata protagonista del docu-reality “Il collegio” dalla seconda alla sesta stagione. Parliamo del programma di Rai 2 che vede alcuni adolescenti (circa venti per edizione) frequentare per due mesi un collegio che in ogni stagione ha una diversa epoca storica di ambientazione. La Petolicchio si è dimostrata una professoressa severa, convinta che la trasgressione e la disobbedienza siano quanto di peggio possa esserci sia in merito al rispetto per il prossimo che alla propria stessa crescita personale. Non sempre, però, i giovani hanno obbedito alla Prof, anzi: la sua intransigenza è stata al contrario presa di mira dagli alunni più scalmanati.

Polemiche e sorella

A Fanpage la Petolicchio ha dichiarato che la scelta di non partecipare a "Il collegio 2023" non è stata sua, specificando: "Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione. E lo preciso perché nelle scorse ore mi è capitato di leggere che si ipotizzi un mio no alla proposta della Rai. Tutt’altro. Me l’hanno comunicato a maggio, ho ricevuto una chiamata che doveva essere di tutt’altro genere (…) Non pensavo mi potessero destituire così".

Circa i parenti della Prof, nel corso della suddetta edizione, la decima, abbiamo visto una new entry che non è passata inosservata, tale Annamaria Petolicchio. Ebbene, si tratta proprio della sorella di Maria Rosa e, d’altra parte, la somiglianza non mente. Annamaria si differenzia dalla sorella anche per la disciplina di riferimento: storia invece di matematica e scienze.

Vita privata, marito, figli

Maria Rosa Petolicchio è sposata dal 1988 con Sergio Mari. L'uomo ha fatto in più di un'occasione capolino sul profilo Instagram ufficiale della donna. La Prof non ha specificato il numero di figli che ha, ma grazie ai social è accertata l'esistenza di almeno due figlie, Nunzia ed Elena Mari.

Pechino Express 10

Da giovedì 9 marzo 2023 Maria Rosa Petolicchio partecipa alla decima edizione del programma di Sky “Pechino Express”, dove è affiancata da Andrea Di Piero, allievo dell’edizione del 2020 de “Il collegio”. Una combinazione professoressa-studente che si preannuncia gustosa e tutta da scoprire: riusciranno ad ottenere la giusta sinergia per affrontare il cammino che il format richiede?