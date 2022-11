Chi è Mathieu Spinosi, Clément in “Con l’aiuto del cielo”

Dal 22 novembre 2022 è su Canale 5 con la miniserie poliziesca “Con l’aiuto del cielo”, dove interpreta il ruolo del seminarista Clément. Ma chi è Mathieu Spinosi? Dall’età alle origini, dalla musica alla recitazione, dai fratelli alla vita sentimentale.

Età, genitori, violinista

Mathieu Spinosi nasce a Brest (Francia) il 6 giugno 1990. Figlio d’arte, il padre è il direttore d’orchestra e violinista Jean-Christophe Spinosi; la madre la violinista Françoise Paugam. Ancora giovanissimo, il destino di Mathieu sembra segnato: diventa un talento del violino e membro dell'Ensemble Matheus.

Mathieu Spinosi: cinema e tv

Durante gli anni del liceo Mathieu Spinosi frequenta dei corsi teatrali. Intenzionato comunque a proseguire la carriera di violinista, scopre la buona predisposizione per la recitazione e, in modo inaspettato, gli si presentano una serie di opportunità. Nel 2009 fa il suo debutto sul grande schermo con il film “Neuilly sa mère!”, mentre dal 2010 prende parte alla serie televisiva “Clem”, dove interpreta il ruolo di un giovanissimo padre. Da quel momento alterna lavori per il cinema a progettI televisivi. Per il piccolo schermo è nel cast dei film tv “Le Désert de l'amour”, “Une femme dans la Révolution” e nel cast della serie “Guyane”; per il cinema prende parte ai lungometraggi “Les souvenirs” (2015), “I visitatori 3: Liberté, Egalité, Fraternité” (2016), “La mélodie” (2017), “Simone, le voyage du siècle” (2021).

Con l'aiuto del cielo

Mathieu Spinosi giunge al pubblico televisivo italiano grazie alla miniserie franco-belga “Con l’aiuto del cielo”. Trasmessa in prima serata su Canale 5 a partire dal 22 novembre 2022, la storia vede un’anomala coppia intenta ad indagare su misteriosi omicidi: lui è Clément (Spinosi), un seminarista con una laurea in psicocriminologia, lei è il capitano Ellie Taleb (Sabrina Ouazani), una donna atea che deve inoltre occuparsi di tre sorelle.

Vita privata, fratelli, compagna, Instagram

Mathieu Spinosi è il primo di cinque figli: ha due fratelli, Ugo e Lorenzo, e due sorelle, Nina ed Emma. Di origine corsa (da parte di padre) e bretone (da parte di madre), Mathieu Spinosi è molto riservato e la sua vita sentimentale è al momento top secret. Possiamo comunque seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram.