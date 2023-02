Chi è Maya Sansa, protagonista di “Sei donne - Il mistero di Leila”

Vita privata e professionale di Maya Sansa: dai lavori con Marco Bellocchio a La meglio gioventù, dai film francesi alla miniserie “Sei donne - Il mistero di Leila”, in onda dal 28 febbraio su Rai 1. Leggiamo qualcosa in più su di lei: dalla famiglia al cinema, dal compagno alle origini, dai genitori alla figlia.

Età, origini, famiglia, studi

Maya Sansa nasce a Roma il 25 settembre 1975, frutto di un breve amore tra due giovani ragazzi. Di madre italiana, ha un padre di origini iraniane che conosce quando ha 15 anni. La madre è un’artigiana che dipinge su vetro e lavora gioielli mentre il padre un architetto. Maya Sansa consegue la maturità classica nel 1996, ma già durante gli anni liceali inizia a studiare recitazione per il teatro.

Da Roma a Londra

Maya Sansa lascia la Capitale a 18 anni e vola verso il Regno Unito. Arrivata a Londra segue lo Shakespeare adition course, tenuto da Rodney Archer al Covent Garden, lavora come maschera in un cinema per mantenersi, impara bene la lingua inglese e studia, fino al diploma alla Guildhall school of music and drama di Londra ottenuto nel 1999. Nel frattempo comincia a partecipare a dei provini e comincia ad ottenere alcuni ruoli di rilievo.

Il cinema

Il debutto di Maya Sansa nel mondo del cinema è di quelli d’eccezione: nel 1999 la vediamo infatti nel film “La balia”, diretta da un maestro dal calibro di Marco Bellocchio. Un anno particolarmente significativo per l’attrice è il 2003, dove recita per il lungo film “La meglio gioventù”, diretta da Marco Tullio Giordana e affiancata da attori come Luigi Lo Cascio e Alessio Boni, e poi in “Buongiorno, notte”, nuovamente diretta da Bellocchio, ma stavolta nei panni di protagonista assoluta. Da quel momento la carriera della Sansa si presenta in forte ascesa, con lavori realizzati anche all’estero. Tra i suoi film più significativi ricordiamo: “L'amore ritrovato” di Carlo Mazzacurati (2004); “Female Agents” di Jean-Paul Salomé (2008); “L'uomo che verrà” di Giorgio Diritti (2009); “Villa Amalia” di Benoît Jacquot (2009); “Il primo uomo” di Gianni Amelio (2011); “La pecora nera” di Ascanio Celestini; “Voyez comme ils dansent” di Claude Miller (2011); “Bella addormentata” di Marco Bellocchio (2012); “Molière in bicicletta” di Philippe Le Guay (2013); “La Belle Vie” di Jean Denizot (2014); “Lasciami andare” di Stefano Mordini (2020).

La televisione

Oltre ad una densa carriera cinematografica, Maya Sansa ha recitato anche in svariati lavori per la televisione, sempre tenendo in forte considerazione la qualità dei progetti con i quali si misura: l'abbiamo vista nella miniserie di Liliana Cavani "Einstein" (2008), in una riduzione per il piccolo schermo di "David Copperfield" (2009); nella serie di successo "Tutto può succedere" (dal 2015 al 2018); nella miniserie con Alessandro Gassmann "Io ti cercherò" (2020). A partire dal 28 febbraio 2023 Maya Sansa è protagonista della miniserie di Rai 1 "Sei donne - Il mistero di Leila". Diretta da Vincenzo Marra, qui interpreta il ruolo della tormentata PM Anna Conti, che si occupa del caso della scomparsa di una ragazza, Leila, e del suo patrigno. Una vicenda "al femminile" tra dramma e giallo.

Vita privata, compagno, figlia

Maya Sansa non è un’attrice particolarmente esposta a pettegolezzi e tappeti rossi. Fa coppia fissa da ormai tanti anni con l'attore classe 1970 Fabrice Scott, attore classe 1970. Nato a Montreal (Canada), si è poi trasferito a Parigi (Francia), luogo di residenza della coppia. Dal loro amore nel 2013 è nata Talitha (il nome significa fanciulla in aramaico). Nel 2017 l'attrice ha dichiarato di aver iscritto sua figlia ad una scuola materna pubblica, a Parigi, che segue il metodo pedagogico di Célestin Freinet, che consiste nella collaborazione ed il lavoro comune di bambini di asilo ed elementari.

Premi

Tra i premi vinti in carriera da Maya Sansa ricordiamo: il David di Donatello 2013 come Miglior attrice non protagonista per "Bella addormentata"; il Nastro d'argento 2004 come Miglior attrice protagonista per "La meglio gioventù"; i Globi d'oro nel 1999 come Miglior attrice rivelazione per "La balia" e nel 2004 come Miglior attrice per "Buongiorno, notte"; i Ciak d'oro nel 1999 come Miglior attrice non protagonista per "La balia" e nel 2004 come Miglior attrice per "Buongiorno, notte"; la Grolla d'Oro nel 1999 come rivelazione dell'anno per "La balia"; il premio al Roma Fiction Fest nel 2009 come Migliore attrice nella categoria Miniserie per "Einstein".