Chi è Melissa Greta Marchetto, conduttrice del Festival del Circo di Montecarlo

Il 24 dicembre 2022 torna, dopo un anno di pausa, il Festival del Circo di Montecarlo condotto per la versione italiana, ancora una volta, da Melissa Greta Marchetto. Volto televisivo e voce radiofonica, conosciamola meglio: dalla famiglia al Festival di Sanremo, dall'età a Quelli che il calcio, da Deejay TV al fidanzato.

Età, origini, padre

Melissa Greta Marchetto nasce a Monza il 10 otttobre 1985. Suo padre Maurizio è un allenatore di pattinaggio nonchè ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano. Greta non segue però la strada paterna e dopo essersi iscritta all'università degli Studi di Milano, indirizzo Beni Culturali, inizia a muoversi nel mondo dello spettacolo, approdando nel 2009 a Dj TV dove conduce il Deejay TG per circa sei anni. Successivamente diventa una voce radiofonica di Rai Radio 2.

Melissa Greta Marchetto in tv

Nel corso del 2015 Melissa Greta Marchetto debutta in Rai grazie al programma "Quelli che il calcio", dove occupa la postazione web; un ruolo, questo, che copre fino al 2021. Nel frattempo, nel 2017 conduce il Premio Bellisario (destinato a donne che si contraddistinguono in diversi campi. Nel 2018 la Marchetto conduce il "PrimaFestival" - pillole che precedono le serate del Festival di Sanremo - con Sergio Assisi; nel 2019 è invece la volta del "DopoFestival", insieme a Rocco Papaleo ed Anna Foglietta. Tra gennaio e marzo 2021 conduce su Rai 2 "Magazzini musicali" in coppia con Gino Castaldo.

Festival internazionale del circo di Monte Carlo

A partire dal 2018 Melissa Greta Marchetto è la conduttrice del Festival internazionale del circo di Monte Carlo. L'evento è trasmesso da Rai 3 nel corso di due giornate specifiche: il 24 e il 31 dicembre. Dopo un'edizione annullata a causa del COVID-19, sabato 24 dicembre 2022 Melissa Greta torna al timone del programma, presentando tanti fuoriclasse del mondo circense.

Vita privata, fidanzato, Instagram

Ormai diversi anni fa sono circolati dei pettegolezzi in merito ad un presunto flirt tra Melissa Greta Marchetto e il cantautore Tommaso Paradiso, all'epoca ancora leader dei The Giornalisti. Voci, queste, mai confermate dai diretti interessati, che successivamente hanno frequentato altri partner: nel corso del 2018 la conduttrice ha confessato di avere una relazione con un uomo, ma sull'identità del diretto interessato non sono emerse notizie.

Melissa Greta ha un profilo Instagram ufficiale dove è seguita da circa 95.400 follower.