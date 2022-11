Chi è Micol Incorvaia del Gf Vip: dalla sorella Clizia all’ex Edoardo Donnamaria

Il 3 novembre 2022 Micol Incorvaia è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip 7”. Qui ha ritrovato l’ex fidanzato Edoardo Donnamaria, nel frattempo sentimentalmente coinvolto con la concorrente Antonella Fiordelisi. Ma chi è Micol Incorvaia? Dalla sorella Clizia alla moda, dalle origini all’attività da Influencer.

Età, origini, studi

Micol Incorvaia nasce a Pordenone il 9 settembre del 1993, anche se si trasferisce ancora bambina ad Agrigento (terra d’origine dei genitori) e lì muove i primi passi. Ancora giovanissima, segue la sorella Clizia a Milano, dove studia Moda presso l’Istituto Europeo del Design. Qui consegue dopo quattro anni il diploma.

Primi lavori e profilo Instagram

Il percorso lavorativo di Micol Incorvaia inizia quando, come designer, collabora con la stilista Gentucca Bini. Messasi in luce negli ambienti della moda, collabora con il brand Brunello Cucinelli quando, nel 2019, diventa assistente di showroom per la boutique Jijil a Milano.

Ma la celebrità arriva soprattutto in veste d’Influencer: moda e outfit proposti con gusto ed equilibrio le hanno fruttato un significativo seguito: la ragazza ha attualmente 43.500 follower su Instagram.

La love story con Edoardo Donnamaria

La vita sentimentale di Micol Incorvaia è salita alla ribalta quando ha conosciuto Edoardo Donnamaria, volto del programma televisivo Forum. L'incontro tra i due è avvenuto grazie a Clizia Incorvaia (sorella di Micol) e al suo compagno Paolo Ciavarro (a sua volta collega e amico di Edoardo). I due hanno annunciato pubblicamente la loro relazione nel 2021, naufragata però poco tempo dopo.

Micol Incorvaia: la sorella Clizia e il Gf Vip 7

Micol Incorvaia ha un fratello di nome Mattia e una sorella di nome Clizia, nota Influencer e più volte sotto i riflettori della cronaca rosa. Micol ha sostenuto più volte la sorella quando quest’ultima, nel 2020, è entrata nella casa del Grande Fratello. Già apparsa in trasmissione nonché a Pomeriggio 5 in rappresentanza dell’amata sorella, Micol Incorvaia entra – a competizione già ben avviata - nel novembre del 2022 nella casa del “Grande Fratello Vip 7”. Qui incrocia il suo ex Edoardo Donnamaria, nel bel mezzo della passione tra il ragazzo e Antonella Fiordelisi, altra concorrente del reality show. Un potenziale triangolo destinato a far parlare.