Chi è Nada Loffredi, la sessuologa di Matrimonio a Prima Vista: dal lavoro alla vita privata

Matrimonio a prima vista torna in prima serata a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione su Real Time. Conosciamo meglio i protagonisti e il cast, scoprendo di più sulla sessuologa e psicoterapeuta del team di esperti Nada Loffredi.

Chi è Nada Loffredi: età e carriera

Nata e cresciuta nella provincia romana, classe 1969, Nadia Loffredi è laureata in Psicologia clinica presso l’Università La Sapienza di Roma. Muove i primi passi nel mondo del lavoro tra vari studi professionali privati della capitale e, parallelamente, dal 1999, diventa consulente editoriale per il sito esessuologia.it. Alternandosi tra psicologia e sessuologia, la sua carriera decolla così in breve tempo, conseguendo sempre l’eccellenza fino a ottenere anche la cattedra universitaria di Psicologia generale e dello sviluppo. La sua fama e la sua professionalità la porteranno ad apparire sempre più spesso in televisione: dal 2016, anno della prima edizione, entra nel team di esperti di Matrimonio a prima vista, aiutando le coppie del programma a orientarsi meglio durante il loro percorso insieme. Ha anche un blog sulla testata e blog di D di Repubblica dove risponde alle domande legate alla sessuologia.

Il privato: marito, figli e Instagram

Nella vita privata, è sposata ed ha due figli. A confidarlo è lei stessa attraverso il suo sito personale, senza però aggiungere dettagli circa l'identità del compagno, per amore di riservatezza. Quanto ai social network, potete seguirla al profilo Instagram @nadaloffredi, che vanta circa quattromila follower.

Matrimonio a prima vista: format e coppie protagoniste

6 concorrenti single che non si conoscono e non si sono mai visti vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista.

Oltre a Nada Loffredi, gli esperti che aiuteranno le coppie in questo viaggio sentimentale sono Mario Abis, sociologo, e Andrea Favaretto, life coach

Le coppie di questa nuova edizione sono Antonio e Giorgia Rosati, Cristina e Mattia, Giorgia Bracco e Gianluca.



Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia il 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.