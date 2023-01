Chi è Nicola Longanesi, concorrente di MasterChef Italia 12

Nel 2015 Nicola Longanesi ha partecipato a "Junior Masterchef 2". Eliminato in semifinale cerca adesso il suo riscatto. Dall'età alla fidanzata, dalle origini agli studi, dalla cucina ai progetti per il futuro: scopriamolo meglio.

Età, origini, Junior MasterChef

Nicola Longanesi è nato a Bagnocavallo (provincia di Ravenna) ed ha 20 anni. La sua partecipazione a "MasterChef 12" ha un precedente sorprendente: nel 2015, infatti, è stato uno dei concorrenti di "Junior MasterChef 2": alla fine di quel percorso guadagnò un buon terzo posto ma, sostenuto dai genitori, dalla sorella maggiore e dallo zio, ha deciso soltanto oggi di fare il grande salto e ripetere quell'esperienza in "chiave adulta".

Studi, fidanzata

Longanesi in realtà non ha mai mollato la sua passione per l'arte culinaria e oggi vive a Parma, dove studia Scienze Gastronomiche. Nicola ha anche una fidanzata, ma i due possono vedersi di rado perchè lei vive e studia a Londra. Nel corso degli ultimi anni in cucina ha sperimentato molto, mettendosi alla prova con tecniche come le arie e la gelificazione. Ama comunque la tradizione e sogna di lavorare nella gastronomia anche attraverso l'ambito del giornalismo o della ricerca.

Nicola a MasterChef

A "MasterChef" cerca un riscatto personale soprattutto con Bruno Barbieri: ai tempi di "Junior MasterChef" la corsa verso il titolo fu fermata in semifinale quando non riuscì a replicare alla perfezione un piatto dello chef. Nicola ha trovato in questa nuova sfida uno stimolo del quale aveva bisogno e l'obiettivo è quello di arrivare alla tanto agognata finale del talent.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

