Chi è Nikita Pelizon, la modella italiana in gara a Pechino Express 2022

Quota nostrana della coppia “Italia-Brasile”, Nikita Pelizon partecipa con Helena Prestess alla nuova stagione di Pechino Express, lo show itinerante condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi è Nikita Pelizon: età, carriera, moda e televisione

Nikita Pelizon nasce a Trieste il 20 marzo 1994 e fin da bambina ha una grande passione per il mondo della moda e del fitness. Debutta nel fashion world all’età di 18 anni, arrivando a sfilare su importanti passerelle italiane, ma anche in Cina e in Sri Lanka. Si trasferisce, per lavoro, a Milano, dove intraprende una carriera da indossatrice che la porterà sui cataloghi di tutto il mondo. Nel 2018 prende parte a Temptation Island nel ruolo di tentatrice; questa partecipazione si rivelerà un importante snodo per la sua carriera, che porterà Nikita a essere conosciuta a un pubblico più ampio. Successivamente sarà a Ex on the beach come ex fidanzata di Matteo Diamante, volto noto de La Pupa e il Secchione, e avrà piccoli ruoli attoriali come in Un passo dal cielo, con Terence Hill.

Nikita Pelizon prende parte alla nona edizione di Pechino Express in compagnia dell’amica e collega modella Helena Prestes. Insieme formeranno la coppia “Italia-Brasile”; sarà il loro respiro internazionale a dimostrarsi l’arma in più per affrontare il reality?

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a Nikita Pelizon e Helena Prestes nella coppia “Italia-Brasile”, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.