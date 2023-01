Chi è Ollivier Stemberger, concorrente di MasterChef Italia 12

Nato in Croazia, Ollivier Stemberger vive attualmente a Parma con il suo compagno. Vita privata e professionale del concorrente di "MasterChef Italia 12": dall'età al lavoro, dalla famiglia alla grande passione per la cucina.

Età, origini, famiglia

Ollivier Stemberger nasce 45 anni fa a Fiume, in Croazia. Il padre è un ebreo croato, la madre una francese. Nel corso dei primi 18 anni della sua vita Ollivier attraversa esperienze molto dure, trovandosi a stretto contatto con le tragedie della guerra dei Balcani.

Lavoro e compagno

Nei successivi anni, però, Ollivier riesce a riscattarsi e si trasferisce a Milano dove inaugura la sua carriera professionale nel mondo della moda e dell'arte, collaborando anche con brand famosi. Si trasferisce per un periodo a Parigi e vive per un po' anche in Israele. Questa scelta di vita - dice Ollivier - è dovuta al desiderio di conoscere i luoghi delle origini paterne. Il concorrente di MasterChef parla la bellezza di nove lingue. Nel 2013 conosce Domenico, il suo compagno, di origini pugliesi. Attualmente la coppia vive a Parma, ma Ollivier ha anche una Art Gallery & Shop in Croazia.

Ollivier e la cucina

La passione di Ollivier per la cucina è di vecchia data e in buona parte trae ispirazione dalla tradizione francese (non dimenticando mai, comunque, i sapori dell'Italia e della Croazia): abbracciando tradizione e innovazione, dice che i suoi maestri sono la nonna, la mamma e il grande Chef Paul Bocuse. Tra i sogni della vita c'è quello di aprire un locale con Domenico, il suo compagno.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

Gli altri concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" sono: Antonio Gargiulo (19 anni); Edoardo Franco (26 anni); Francesca Filippone (39); Francesco Girardi (33); Francesco Saragò (29); Giuseppe Carlone (43); Ivana Santomo (60); Laura Manili (31); Lavinia Scotto (22); Leonardo Colavito (20); Letizia Borri (25); Luciana Battistini (74); Mattia Tagetto (38); Nicola Longanesi (20); Rachele Rossi (34); Roberto Resta (34); Sara Messaoudi (27); Silvia Zummo (56); Thi Hue Dihn (27).