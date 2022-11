Chi è Oriana Marzoli del Gf Vip 7: i reality e gli amori

Influencer di origini venezuelane, Oriana Marzoli si è imposta in Spagna come presenza ricorrente di reality e salotti televisivi. Entrata nella casa del “Grande fratello Vip 7”, versione italiana, in molti si interrogano sul suo percorso pubblico e privato. Dalla vita privata al gossip, da Tony Spina Ivan Gonzalez, dalle origini all’attività sui social: leggiamo qualcosa in più su di lei

Età e origini

Oriana Marzoli nasce il 13 marzo 1992 a Caracas (Venezuela). La ragazza è però nota soprattutto in Spagna, dove negli anni partecipa ad una grande quantità di programmi televisivi, con predilezione per i reality show.

La tv e la storia con Tony Spina

Il programma che ha dato fama a Oriana Marzoli è "Muieres Y Hombre", ovvero la versione spagnola di "Uomini e donne". All'età di 20 anni partecipa allo show in veste di corteggiatrice ma, non scelta, siede successivamente lei, in prima persona, sul trono. A questo punto, nel 2013, conosce l'italiano Tony Spina con il quale intraprende una relazione durata circa tre anni. Una storia ricca di alti e bassi che si sono puntualmente manifestati in alcuni show televisivi nazionali (a cominciare proprio da "Muieres Y Hombre"). Insieme partecipano all’edizione spagnola de “L’isola dei famosa”: mentre lui è ancora in gara come naufrago lei, uscita dalla competizione, lo tradisce, ma lui riesce a perdonarla. Quando partecipano in coppia al reality show cileno "Amor Aproba" la loro relazione naufraga definitivamente.

La relazione con Ivan Gonzalez

Nel reality dal titolo "La casa fuerte" Oriana Marzoli conosce Ivan Gonzalez, da noi noto come tronista di "Uomini e donne". La relazione tra Oriana e Ivan è burrascosa e ricca di tira e molla. I pettegolezzi parlano di un tradimento da parte di lui, con una successiva rottura sancita da lei.

Oriana Marzoli: i reality e Instagram

In Spagna Oriana Marzoli è nota per essere una regina dei reality show che hanno però visto – dice la storia – alcuni ritiri prematuri da parte della donna. Il 3 novembre Oriana Marzoli entra nella casa del “Grande Fratello Vip 7”. Una partecipazione tutta da scoprire.

Oriana è anche una nota Influencer. Il suo profilo ufficiale di Instagram conta oltre 2 milioni di follower.