Chi è Paolo Celata, volto di La7: dalle origini alla carriera ai social

Vita privata e professionale di Paolo Celata: dalla origini al giornalismo, da Tmc a alla compagna. Ma chi è Paolo Celata? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui. Dal prozio Eduardo Scarpetta al giornalismo, da Propaganda Live fino: a La corsa al voto, dal 1° agosto in onda il lunedì e il mercoledì su La7.

Origini, famiglia, studi

Paolo Celata nasce a Roma il 20 agosto 1965. Pronipote ( da parte di madre) del commediografo napoletano Eduardo Scarpetta, si laurea in storia dei partiti politici e si specializza in scienze della comunicazione. Da sempre vuole fare il giornalista e collabora con molte testate locali, nonché per la sezione culturale della Voce Repubblicana.

Gli inizi di carriera: TMC e LA7

Nel 1996 Paolo Celata entra nella redazione sportiva di Telemontecarlo (TMC) e ha così ufficialmente inizio la sua esperienza su scala nazionale. Su TMC si occupa in particolar modo di sport, curando diverse rubriche e servizi per importanti eventi calcistici (come gli Europei) e parlando anche di motori (Formula 1, motociclismo). Con la scomparsa di TMC passa dunque alla neonata LA7 diventando uno tra i volti giornalistici più noti dell’emittente. Conduce il TG LA7 nelle varie fasce orarie, affianca il direttore Enrico Mentana nel corso delle maratone elettorali e diventa ospite fisso di Diego Bianchi a Propaganda Live.

"La corsa al voto"

Dal 1° agosto Paolo Celata conduce, affiancato da Alessandro De Angelis (e con la partecipazione di Silvia Sciorilli Borrelli), La corsa al voto. Si tratta di un programma trasmesso dall’emittente di Cairo nel corso delle prime serate del lunedì e del mercoledì. La trasmissione informa e aggiorna i telespettatori sul voto del 25 settembre. La corsa al voto presenta approfondimenti e interviste ai protagonisti della politica italiana.

Dalla vita privata ad Instagram

Non si conoscono molte notizie sulla vita di Paolo Celata: sempre lontano dai riflettori, non sappiamo se il giornalista ha una moglie o dei figli. Tempo fa si parlava di una relazione con la collega Alessandra Sardoni, ma nessuno dei due ha confermato l’indiscrezione e, comunque, lei è adesso sposata con un altro uomo. Celata ha comunque un profilo Instagram ufficiale e i suoi estimatori sanno che ha un gatto di nome Obama.