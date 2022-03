Chi è Paride Vitale, il manager in coppia con Victoria Cabello a Pechino Express 2022

Nella nuova stagione di Pechino Express, lo show itinerante condotto da Costantino della Gherardesca, il manager abruzzese Paride Vitale forma la coppia de “I Pazzeschi” insieme all’amica di vecchia data Victoria Cabello. Conosciamo meglio la sua storia e i segreti del suo successo.

Chi è Paride Vitale: età, lavoro e carriera

Paride Vitale nasce il 4 agosto 1977 a Pescasseruoli, in provincia dell’Aquila, e, appassionato di scrittura, da piccolo sogna di fare il giornalista. Dopo gli studi superiori, tuttavia, il suo percorso accademico lo porterà a iscriversi alla facoltà di Economia all’Università di Bologna. Laureatosi con successo, inizia a lavorare per Mini – storica casa automobilistica– come manager nella sede di Milano. Sarà proprio Paride uno dei segreti del rilancio del marchio inglese in Italia. Dopo sette anni Vitale passerà a Sky, dove sarà responsabile degli eventi. Nel 2011 deciderà di fondare la propria agenzia: la Paridevitale S.r.l, che diventerà ben presto una delle aziende di organizzazione eventi e relazioni pubbliche più importanti di d’Italia, collaborando con grandi marchi come Sky, Disaronno, H&M e Seletti.

Paride partecipa alla nona edizione di Pechino Express con l’amica Victoria Cabello, storica conduttrice tv italiana. I due si conoscono bene da molti anni; la loro amicizia potrebbe essere un vantaggio al reality.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “I Pazzeschi” Victoria Cabello e Paride Vitale, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

