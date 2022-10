Chi è Priscilla di "Drag Queen Race Italia": dal vero nome all’età

Il 20 ottobre ha debuttato su Discovery + la seconda edizione di "Drag Queen Racer Italia". Tra i giudici, la confermatissima Priscilla. Tra le Drag più famose d’Italia, ha avuto una ricca carriera, in Italia e all’estero. Ma cosa sappiamo di Priscilla? Dal suo vero nome all’età, dalla provenienza agli spettacoli, dal marito al figlio, ripercorriamo la sua vita privata e professionale.

Vero nome, età, origini, studi, primi lavori

Priscilla Drag nasce nel dicembre del 1976 a Napoli con il nome di Mariano Gallo. In giovane età si appassiona all'arte e alla recitazione: studia dizione e danza e ma si avvicina anche al mondo del teatro. Forte dei corsi seguiti, inizia a fare il ballerino - e talvolta lo spogliarellista - in alcuni locali, girando varie città d'Italia.

La nascita di Priscilla

Il personaggio di Priscilla nasce nel 2001 grazie al programma di Rai 2 "Al posto tuo", condotto da Alda D'Eusanio. Interpretato quello che inizialmente doveva essere soltanto un personaggio, Mariano si innamora di Priscilla e, dopo aver trascorso diversi anni come ospite di feste locali, nel 2007 vince il concorso Miss Drag Queen Campania. Successivamente si trasferisce a Mykonos dove diventa host e performer in un rinomato beach club. Ribattezzata “Queen of Mykonos”, gira molto città europee e non solo portando in scena una figura sempre più nota negli ambienti dello spettacolo.

Drag Queen Race Italia

Tornata in Italia, Priscilla viene chiamata come giudice del programma "Drag Race Italia". Basato sul format statunitense "RuPaul's Drag Race", mette al centro della scena concorrenti che devono misurarsi con varie prove attraverso performance in linea con la propria identità Queer. La prima edizione dello show va in onda in sei puntate sulla piattaforma Discovery + dal 19 novembre al 23 dicembre 2021 e ad inizio 2022 in chiaro su Real Time. Priscilla è una delle giurate del programma, ruolo che condivide con Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Forte del successo della prima stagione, lo show torna con una seconda edizione il 20 ottobre 2022. Confermato il canale, il format e la giuria. Aumentano invece sia il numero di puntate (da 6 a 8) che di partecipanti (da 8 a 10).

Vita privata, coming out, marito, figli

Mariano Gallo fa coming out a 19 anni, sia con gli amici che con la famiglia. Inizialmente sorpresa, la madre Antonietta ha poi cucito in prima persona gli iniziali abiti di scena della Drag Priscilla. Quanto alla sua identità sessuale, la Gallo si definisce cisgender, ovvero si riconosce nell’identità di genere di nascita. Al momento è single, ma sogna un giorno un marito e dei figli: Mariano/Priscilla si presenta abitualmente sul suo profilo Instagram in abiti maschili.