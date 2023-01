Chi è Rachele Rossi, concorrente di MasterChef Italia 12

Nata a Milano, Rachele Rossi ama il risotto ma anche il ramen. Scopriamo qualcosa in più sulla concorrente di "MasterChef Italia 12": dal lavoro nel mondo della moda ai progetti futuri legati alla gastronomia.

Età, origini, lavoro

Rachele Rossi è nata a Milano 34 anni fa. Tra le sue principali caratteristiche c'è senz'altro quella della caparbietà. La sua determinazione l'ha condotta a lavorare nel mondo della moda, sfatando così molti pregiudizi del settore inerenti alle donne con un fisico curvy. Fondamentale per lei anche l'ironia, avvalorata da una voce che si definirebbe "radiofonica".

Passioni e cucina

Rachele ha molte passioni, dal giardinaggio alla musica: di tanto in tanto si cimenta anche in serate da deejay. Ma il grande amore è ovviamente quello per la cucina, nato quando, ancora molto giovane, la nonna le insegna a preparare alcuni buonissimi piatti. Di recente l'amata nonna è venuta a mancare, ma Rachele ci tiene a precisare che la sente vicina tutte le volte che prepara il risotto, tra le specialità della casa.

La partecipazione a MasterChef

Altro piatto forte di Rachele è il ramen, colpo di fulmine di un suo viaggio a Tokyo che continua però a cucinare frequentemente nella sua casa di Lambrate. Nonostante la bella esperienza nel mondo della moda, il suo sogno sarebbe di voltare pagina e fare della sua grande passione per la cucina un vero e proprio lavoro. La partecipazione alla dodicesima edizione di "MasterChef Italia" vorrebbe essere, secondo i suoi piani, l'inizio di un percorso verso l'apertura di un ristorante tutto suo.

