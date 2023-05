Chi è Riccardo Monco, giudice di "Celebrity Chef" con Alessandro Borghese

A partire da venerdì 12 maggio 2023, Tv8 trasmette un nuovo ciclo di puntate del cooking show "Celebrity Chef", condotto da Alessandro Borghese. Ad affiancare la food editor Angela Frenda nel ruolo di giudice troviamo lo chef dell'Enoteca Pinchiorri Riccardo Monco. Ma cosa sappiamo di lui? Dal lavoro alla vita privata, da Instagram alla televisione.

Età, origini, primi lavori

Riccardo Monco nasce a Milano il 27 giugno 1972. La sua passione per la cucina si manifesta in giovane età e lo spinge a scriversi alla Scuola Alberghiera "Carlo Porta". Dopo aver portato a compimento gli studi inizia a fare una gavetta che gli permette di lavorare a stretto contatto con chef rinomati, all'interno di cucine di importanti ristoranti. La prima formazione avviene presso la “La Locanda dell’Angelo” dello chef Angelo Paracucchi. Poi è la volta del ristorante “Joia” con lo chef Pietro Leemann, alfiere della cucina vegana. Successivamente lavora a Parigi nel ristorante “Lucas Carton”, con lo chef Alain Senderens.

Enoteca Pinchiorri

Riccardo Monco approda poi alla prestigiosa Enoteca Pinchiorri di Firenze, ristorante da 3 stelle Michelin. Il suo primo ruolo è quello di capo partita, ma presto diventa primo chef. Due volte all'anno vola in Giappone, dove introduce nuovi menù per il ristorante Enoteca Pinchiorri di Nagoya; ma ha avuto anche un importante ruolo per l'apertura della sede a Dubai del celebre ristorante toscano.

Celebrity Chef

Lo chef è, insieme alla food editor Angela Frenda, uno dei giudici del cooking show televisivo "Celebrity Chef", in onda su Tv8. A partire dalla seconda stagione, Monco ha sostituito un altro noto chef: Enrico Bartolini. Condotto da Alessandro Borghese, il programma è girato all'interno del ristorante di quest'ultimo, "Il lusso della semplicità", e vede alcuni Vip sfidarsi in cucina per conquistare la vittoria, tramite un menù degustazione da loro ideato. Nell'edizione del 2023, Costantino della Gherardesca affianca Monco e la Frenda, indossando i panni di giudice speciale.

Vita privata e Instagram

Al momento non sono emersi particolari né indiscrezioni sulla vita privata dello chef Riccardo Monco. Possiamo seguire il giudice di "Celebrity Chef" sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove però posta foto esclusivamente legate al suo lavoro.