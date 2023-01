Chi è Roberto Resta, concorrente di MasterChef Italia 12

Originario della provincia di Lodi, il concorrente di "MasterChef Italia 12" Roberto Resta gioca a calcio ed è un progettista di macchinari. Conosciamolo meglio: dal carattere alla fidanzata, dall’idea di cucina agli hobby.

Età, origini, carattere

Roberto Resta è nato 34 anni fa a Fombio, un piccolo comune della provincia di Lodi. Caratterialmente è una persona molto spontanea e diretta: preferisce parlare in modo chiaro e senza peli sulla lingua, anche se al tempo stesso è timido e introverso. Di certo è il primo giudice severo di sè.

Lavoro, fidanzata, calcio

Roberto lavora a Codogno come progettista di macchinari per la lavorazione del cioccolato ed è fidanzato con una ragazza di nome Greta: nonostante la differenza di età (lei è di 13 anni più giovane) confessa che la persona precisa e pacata della coppia è proprio lei. Roberto è appassionato di calcio e gioca a livello dilettantistico: ha pure militato nella primavera del Piacenza, quando la squadra era in serie A. Ama anche il tennis, il trekking e il suo cane.

La sua cucina e MasterChef

Resta ha deciso di partecipare alle selezioni di "MasterChef" perché, dopo qualche anno di ripensamento, vuole adesso gettare anima e corpo su un mondo, quello culinario, che lo coinvolge totalmente. La sua è una cucina tradizionale e ha un debole per le cotture lente e i sapori. Grazie al talent culinario di Sky vuole scoprire capacità e limiti personali.

