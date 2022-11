Chi è Sabrina Ouazani, Elli Taleb in “Con l’aiuto del cielo”

Nata in Francia da genitori algerini, Sabrina Ouazani ha recitato in diversi film, anche per registi di ottima fama. Dal 24 novembre 2022 la vediamo su Canale 5 nella miniserie “Con l’aiuto del cielo”. Nel frattempo leggiamo qualcosa in più su di lei: dalle origini all’età, dai film alla tv, dal compagno ai social.

Età, origini, famiglia

Sabrina Ouazani, nasce il 6 dicembre 1988 à Saint-Denis (Île-de-France) da genitori algerini, residenti in Francia dal 1984. Sabrina ha un fratello maggiore di nome Djamel e una sorella minore, Sarah. Dopo il diploma in economia ha intenzione di studiare giornalismo, ma si trova quasi per caso a debuttare nel mondo del cinema.

Sabrina Ouazani e il cinema

Sabrina Ouazani debutta da attrice in modo quasi imprevisto: la madre la iscrive alle audizioni del film “La schivata”, girato film nel distretto di Franc-Moisin (a pochi passi dalla loro abitazione). Scelta per uno dei ruoli principali, il film è lodato dalla critica, girato con giovani attori sconosciuti dal regista Abdellatif Kechiche, successivamente autore di altri grandi lungometraggi come “Cous Cous” (nel quale figura nuovamente Sabrina Ouazani) e “La vita di Adele”. Per questo ruolo la Ouazani ottiene una candidatura ai premi César per la migliore rivelazione femminile del 2004. Tra gli altri suoi film per il grande schermo citiamo: “Un po’ per caso, un po’ per desiderio” (2006), “Parigi” (2008), “Uomini di Dio” (2010), “Il passato” (2013), “Fratelli nemici - Close Enemies” (2018), “Regine del campo” (2019).

Con l’aiuto del cielo

Sabrina Ouazani gira per la televisione la serie “Tutte per una” (a partire dal 2018), dove interpreta Charlotte, una delle tre protagoniste della storia.

I telespettatori italiani la notano nella mini-serie franco-belga di genere poliziesco “Con l’aiuto del cielo”. Trasmessa da Canale 5 a partire dal 22 novembre 2022, la vicenda segue una inedita coppia impegnata nelle indagini di misteriosi omicidi: la Ouazani interpreta il capitano Ellie Taleb, giovane donna atea che deve anche occuparsi di tre sorelle; la controparte è Clément (Spinosi), un seminarista con una laurea in psicocriminologia.

Vita privata, compagno, Instagram

L’attrice Sabrina Ouazani è da diversi anni sentimentalmente impegnata con l’attore, produttore e regista Franck Gastambide, di dieci anni più grande di lei. La coppia è riservata, ma sono comunque molti gli scatti che immortalano insieme i due. L'attrice ha un profilo ufficiale su Instagram, dove condivide sia fotografie inerenti alla sua attività da attrice che scatti che riguardano la sua quotidianità.