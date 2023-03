Chi è Salvatore Schillaci di Pechino Express 2023: età, calcio, malattia, Barbara Lombardo

In gara a "Pechino Express 10" insieme alla moglie Barbara Lombardo, Salvatore Schillaci è un ex calciatore con un passato alla Juventus e nella nazionale italiana, con la quale è stata protagonista assoluto ai Mondiali del 1990. Ripercorriamo la sua storia: le origini e il calcio, la malattia e la televisione, le mogli e i figli.

Chi è Salvatore Schillaci, concorrente di Pechino Express 10

Età, origini, inizio carriera

Salvatore Schillaci nasce a Palermo il 1° dicembre 1964. La sua carriera da calciatore inizia nel 1982, quando gioca in serie C2 con la Messina. Nel 1985-1986 la squadra siciliana viene promossa in serie B, anche grazie ai suoi gol. Nella stagione 1988-1989 viene allenato da Zeman e diventa capocannoniere della serie B.

Schillaci e il calcio: la Juventus e Italia 90

Nel 1989 Totò Schillaci viene acquistato dalla Juventus e dopo un'ottima stagione in serie A (la squadra vince anche la Coppa Uefa e la Coppa Italia), viene convocato dal ci della nazionale italiana Azeglio Vicini per i Mondiali di calcio d’Italia 1990. Inizialmente Schillaci non parte da titolare, ma a sorpresa si fa da subito spazio e, con 6 gol messi a segno vince il titolo di capocannoniere. Purtroppo la corsa dell'Italia al titolo si ferma in semifinale contro l'Argentina, ai calci di rigore.

Il Giappone e il ritiro

Dopo le "notti magiche" di Italia 90, la successiva stagione con la Juventus si rivela deludente, tanto che passa poi, nel 1992, all'Inter. Dopo un buon inizio, tra inffortuni e prestazioni non all'altezza delle aspettative, vive dei momenti difficili e, nell'aprile del 1994 si trasferisce allo Júbilo Iwata, in Giappone. I suoi esordi nel campionato giapponese sono ottimi e nel 1997 la squadra vince il campionato. Ma a causa di un infortunio molto serio, nel 1999 Schillaci è costretto al ritiro.

Schillaci e la televisione

Nel 2004 Totò Schillaci partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality show "L'isola dei famosi", dove si classifica terzo. In quegli anni è più volte ospite al programma televisivo "Quelli che il calcio" e fa anche della apparizioni nelle fiction televisive "Squadra antimafia - Palermo oggi" e "Benvenuti a tavola - Nord vs Sud". Dal 9 marzo 2023 Schillaci partecipa alla decima edizione di Pechino Express, in coppia con la moglie Barbara Lombardo formando il team "I Siculi".

Vita privata, ex moglie, figli, Barbara Lombardo

Nel 1987 Salvatore Schillaci sposa la sua storica fidanzata, Rita Bonaccorso. Dal matrimonio nascono due figli, Mattia e Jessica. Ma la coppia ha un rapporto molto burrascoso, datto di bugie e tradimenti. Nel 1995 i due divorziano e il calciatore ha altre love story: con una donna di nome Prisca ha una terza figlia, Nicole; poi ha un flirt con una showgirl, Simona Mattioli. La donna della vita di Salvatore Schillaci è però Barbara Lombardo, ex modella e odontotecnica, conosciuta nei primi anni 2000 e poi incrociata nuovamente anni dopo. Nel 2012 Salvatore e Barbara convolano a nozze.

Schillaci e la malattia

Ad inizio 2023 Salvatore Schillaci ha dichiarato di aver dovuto combattere, a partire dal gennaio del 2022, con un tumore al colon retto. Grazie a due operazioni (a febbraio e ad aprile dello stesso anno), riesce a superare la malattia.