Chi è Sara Messaoudi, concorrente di MasterChef Italia 12

Italiana nata da genitori marocchini, la concorrente di "MasterChef Italia 12" Sara Messaoudi è una persona determinata che sogna, in futuro, di aprire un proprio ristorante. Scopriamo qualcosa in più su di lei: dall'età alla famiglia, dal fidanzato alla cucina.

Età, origini, famiglia

Sara Messaoudi è nata 27 anni fa ad Alzano Lombardo (Bergamo), anche se adesso vive nella vicina Pradalunga. Entrambi i suoi genitori sono del Marocco, giunti anni fa in Italia con l'intento di garantire un futuro alla propria famiglia, anche se hanno successivamente divorziato. Sara ha interrotto ogni rapporto con il padre, mentre sua madre è stata costretta a crescere due figli da sola facendo due lavori: l’operaia e quello di portare avanti il ristorante che aveva con suo marito, specializzato proprio nella cucina marocchina.

Carattere e fidanzato

Caratterialmente Sara si considera una ragazza determinata e sensibile. I problemi legati alla propria famiglia le hanno fatto attraversare diverse difficoltà, ma resta una persona positiva. Il suo modello è proprio la madre e, come lei, anche Sara per andare avanti ha fatto più di un lavoro. Nonostante il ristorante dei genitori, il suo amore per la cucina è nato soltanto quando è andata a convivere con il fidanzato: prima, in casa cucinava soltanto la madre.

Cucina e MasterChef

In cucina Sara Messaoudi trova serenità e gioia ed ama sperimentare, preferendo non seguire alla lettera le ricette tradizionali. Spera che la sua partecipazione a MasterChef Italia 12 possa donarle stimoli e nuovi insegnamenti. Sogna di fare esperienza in qualche importante ristorante, con l'obiettivo di aprire, in futuro, una propria attività.

