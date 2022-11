Chi è Sarah Altobello del Gf Vip: da L’isola dei famosi alla vita privata

Influencer e già concorrente de “L’isola dei famosi 2019”, Sarah Altobello è entrata il 3 novembre 2022 nella casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo le cose da sapere sulla sosia di Melania Trump: le origini e la famiglia, Lory Del Santo e Barbara D’Urso, il compagno e l’attività da Influencer.

Età, origini, famiglia, primi lavori

Sarah Altobello nasce a Modugno (provincia di Bari) nell’aprile del 1998. Quella di entrare nel mondo dello spettacolo è per lei una prerogativa presente fin dalla giovane età. Questa volontà è nel corso del tempo motivo di scontro con i suoi genitori, intransigenti nel voler vedere la propria figlia studiare e intraprendere un solido futuro professionale. Pur non appoggiata dalla sua famiglia, Sarah continua imperterrita a coltivare il suo sogno. Ancora molto giovane, fa la modella in alcuni show room e si mantiene anche come cubista in discoteca. Pur non abbandonando mai la volontà di entrare nel mondo dello spettacolo, la ragazza inizia a lavorare in un centro estetico, dove diventa anche responsabile per le lampade abbronzanti.

Da Lory Del Santo a Barbara D’Urso

La svolta professionale di Sarah Altobello avviene quando la celebre Lory Del Santo la sceglie per un ruolo nella web serie “The Lady”. Un’esperienza che le porta fortuna, lanciandola per successivi progetti: dal 2014 inizia a posare per diversi servizi fotografici, compresi alcuni calendari; diventa una delle vallette di “Domenica In”; appare nello show di Canale 5 “Ciao Darwin”. Successivamente la vediamo nei salotti televisivi di Canale 5, targati Barbara D’Urso.

Sarah Altobello: L’isola dei famosi e il Gf Vip 7

Nel 2019 Sarah Altobello partecipa da concorrente alla quattordicesima edizione de ”L’Isola dei Famosi”, ottenendo un ottimo quarto posto finale. Il 3 novembre del 2022 la Altobello entra nella casa del “Grande Fratello Vip 7”: fa parte della nuova infornata di concorrenti, che comprende anche Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Sarah Altobello è stata lanciata nello show come “la sosia di Melania Trump”, per la somiglianza con la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.

Vita privata, compagno, Instagram

A differenza di altre Influencer e showgirl presenti nella casa del Gf Vip, la vita privata di Sarah Altobello è rimasta top secret. L'unico pettegolezzo emerso tempo fa riguarda il suo manager Tony Toscano. Il gossip parlava di una coppia legata anche sentimentalmente, ma la donna ha poi categoricamente smentito aggiungendo: "Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione".

Sarah Altobello ha un profilo ufficiale di Instagram dove condivide molti scatti che la ritraggono. Attualmente è seguita da oltre 332.000 follower.