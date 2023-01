Chi è Silvia Zummo, concorrente di MasterChef Italia 12

Nata a Caserta, Silvia Zummo vive a Roma dove gestisce una charming house. Scopriamo qualcosa in più su di lei: dall’ex marito ai figli, dall’idea di cucina ai progetti per il futuro.

Età, origini, famiglia

Silvia Zummo è nata a Caserta 55 anni fa. In televisione ha un curioso precedente dato che ha conosciuto il suo ex marito grazie al programma Mediaset “Il gioco delle coppie”, in onda dal 1985 al 1992. Dall’unione sono nati i suoi tre figli. Il padre di Silvia Zummo era comandante di Alitalia e avendo talvolta vissuto in altre nazioni lei nel tempo ha fatto sue svariate culture e sapori gastronomici.

Lavoro e carattere

Silvia vive a Roma ed è un’imprenditrice: gestisce una charming hous e, contemporaneamente, collabora con i figli nella loro azienda agricola, specializzata nella produzione di kiwi. Caratterialmente si definisce una persona molto sicura di sé ed è per natura una perfezionista: crede incondizionatamente alle “cose fatte bene”.

La sua cucina e MasterChef

Negli anni Silvia ha seguito diversi corsi culinari, anche tenuti da rinomati chef. La sua è una cucina che ha nelle contaminazioni la principale caratteristica. Predilige comunque una cucina sana, equilibrata e con pochi fritti. Anche se dalla partecipazione a “MasterChef 12” chiede divertimento, vorrebbe aprire un ristorante tutto suo, magari proponendo una cucina basata sull’utilizzo di farine alternative.

