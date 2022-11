Chi è Sophie Charlotte, Aracy in “Passaporto per la libertà”

Nata in Germania da padre brasiliano e madre tedesca, Sophie Charlotte ha recitato negli anni in molte soap opera brasiliane. Dal 24 novembre 2022 la vediamo su Canale 5 nella miniserie “Passaporto per la libertà”, ispirata ad una storia vera. Intanto leggiamo qualcosa in più su di lei: dalle origini alle soap, dalle relazioni alla nascita del figlio.

Età, origini, famiglia

Sophie Charlotte nasce il 29 aprile 1989 ad Amburgo, da José Mário da Silva, un barbiere brasiliano, e da Renate Elisabeth Charlotte Wolf, una biologa tedesca. Sophie ha un fratello di nome Ângelo da Silva e, prima di dedicarsi alla recitazione, ha esperienze come ballerina classica, approfondendo anche altri generi (jazz e tip-tap).

Sophie Charlotte e la televisione

Sophie Charlotte inizia la sua carriera di attrice nel 2004 in Brasile, quando appare nella serie televisiva “Malhação”. Due anni dopo recita in “Sítio do Picapau Amarelo” e nella soap opera “Pagine di vita”. Nel 2007 arriva la notorietà in patria, con il personaggio di Angelina, nella decima stagione di "Malhação". Nei successivi anni prende parte alla soap "Fina Estampa", "Bom Bom" e "Serra Pelada" (2013), suo primo film. Poco dopo la si vede in altre due telenovele, “O Rebu” e “Babilonia”. Nel 2017 interpreta il ruolo di Alice nella serie "Os Dias", dove recita insieme al marito, Daniel de Oliveira. Nel 2018 è Leona, co-protagonista della prima stagione di "Ilha de Ferro".

Passaporto per la libertà

Anche se la soap “Pagine di vita” aveva fatto una fugace apparizione sulle nostre emittenti televisive, Sophie Charlotte giunge al grande pubblico soltanto a partire dal 24 novembre 2022, quando Canale 5 inizia a trasmettere in prima serata la miniserie “Passaporto per la libertà”. Ispirata ad una storia vera, l’attrice veste i panni di Aracy de Carvalho, una diplomatica brasiliana che nella Germania del 1938 aiutò i cittadini di origine ebrea a fuggire da una terra segnata dal nazismo.

Nel 2022 recita nella soap opera “Todas as Flores” nel ruolo di Maíra.

Vita privata, marito, figlio

Nata in Germania, Sophie va a vivere in Brasile con i genitori all'età di 7 anni. Quando ha 17 anni lascia la casa di famiglia a Niterói e trasloca a Rio de Janeiro con la sua amica Carolinie Figueiredo.

Sui set delle telenovele da lei interpretate conosce prima Caio Castro e successivamente Malvino Salvador. Due frequentazioni chiacchierate in patria, ma Sophie trova l'uomo della sua vita soltanto qualche anno più tardi: nel 2014 ha inizio la sua relazione con il collega Daniel de Oliveira. I due si sposano il 6 dicembre 2015 a Niterói. Dalla loro unione nasce nel 2016 Otto, il loro primogenito.