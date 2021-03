Chi è Stefano Bronzato, lo straordinario mago vincitore di Italia's Got Talent 2021

Stefano Bronzato è il vincitore di Italia's Got Talent 2021. Il giovane mago, originario di Isola della Scala, in provincia di Verona, ha trionfato nella finale dell’undicesima edizione dello show andata in onda in diretta dagli studi di Cinecittà, mercoledì 24 marzo su Sky e Tv8, condotta da Enrico Papi dopo che Lodovica Comello ha dovuto rinunciare a presenziare perché risultata positiva al Covid. Per lui il premio di 100mila euro. Il prestigiatore ha conquistato la giuria composta da Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, e proprio quest’ultimo lo ha definito “uno dei più bravi maghi avuti sul palco di Italia's Got Talent”.

Chi è Stefano Bronzato, vincitore di Italia's Got Talent 2021

Stefano Bronzato, in arte Steven, ha 29 anni e sin da quando era bambino è appassionato di magia. Non ha mai frequentato una scuola e tutti i suoi numeri sono il risultato di una lunga pratica durante tante serate passate a intrattenere parenti e amici. L’esperienza a Italia’s got talent non è stata la sua prima volta televisiva: nel 2014, infatti, Bronzato ha partecipato a ‘Steven street of magic’, un programma dedicato alla magia di strada in onda sul canale Super! Nel suo passato, inoltre, ha anche delle esperienze come modello per DSquared e Valentino.

Italia’s Got Talent, tutti i finalisti

In ordine di esibizione, nell’ultima puntata di Italia’s Got Talent hanno mostrato il loro talento l'equilibrista Christian Stoinev e il cagnolino Percy; le ballerine Black Widow; il mago Stefano Bronzato; la ginnasta Giorgia Greco; la pole dancer Martina Storti; la comica Laura Formenti; i ballerini di danza indiana Negma Dance Group; il tenore David Mazzoni; il comico Max Angioni; le acrobate Bello Sisters; il cosplayer di Batman Giustino Carchesio; la tribute band degli AC/DC Dress in Black.

Sil podio insieme al Stefano Bronzato, il comico Max Angioni, che con la sua rivisitazione del Vangelo in chiave moderna si è classificato al secondo posto, e le ballerine Black Widow, arrivate terze.