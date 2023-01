Chi è Thi Hue Dinh, concorrente di MasterChef Italia 12

Nata in Vietnam da una famiglia di umili origini, Thi Hue Dinhn è giunta in Italia nel 2016 per studiare (e poi lavorare). Tra le concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia", con il talent culinario di Sky può dare libero sfogo alla sua passione per l'arte culinaria.

Età, origini, famiglia

Thi Hue Dinh è nata 27 anni fa ad Hanoi, capitale del Vietnam. Più precisamente ha trascorso con la famiglia l'infanzia e l'adolescenza nelle campagne che circondano la città. Di umili origini, sia i genitori che la sorella vivono ancora lì. Ancora molto giovane, Hue è approdata in Italia nel 2016, per studiare e per costruirsi una vita lavorativa solida.

Studi e vita in Italia

Hue si è dimostrata una studentessa modello. In principio ha vissuto e studiato Relazioni Internazionali a Salerno e, successivamente, si è laureata a Roma in Management Internazionali. Nel corso degli ultimi anni ha vissuto in diverse città italiane: da Genova a Bolzano, da Venezia fino a Firenze, attuale luogo di residenza. I suoi primi anni italiani si erano rivelati difficili, anche per colpa di una nuova lingua, che faticava ad imparare. Ma il tempo ha premiato la sua tenacia, una peculiarità del suo carattere insieme all'introversione. Da circa due anni è consulente per una società di cooperazione tra aziende italiane e vietnamite.

Hue e la cucina

Per Thi Hue Dinh la rivelazione culinaria è avvenuta anche quando, a Salerno, ha mangiato le mozzarelle locali, vero vanto del luogo. Nei sogni però, il Vietnam resta nel cuore e tra le sue massime aspirazioni c'è quella di nobilitare il lavoro di chef nel suo paese di origine. La sua è una cucina fondamentalmente vietnamita, ma inevitabilmente contaminata da gusti e tradizioni italiani.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

Gli altri concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" sono: Antonio Gargiulo (19 anni); Edoardo Franco (26 anni); Francesca Filippone (39); Francesco Girardi (33); Francesco Saragò (29); Giuseppe Carlone (43); Ivana Santomo (60); Laura Manili (30); Lavinia Scotto (22); Leonardo Colavito (20); Letizia Borri (25); Luciana Battistini (74); Mattia Tagetto (38); Nicola Longanesi (20); Ollivier Stemberg (45) ; Rachele Rossi (34); Roberto Resta (34); Sara Messaoudi (27); Silvia Zummo (56).