Chi è Valentina Corradi di Paperissima Sprint: dalla danza alla vita privata

Il 20 novembre 2022 Valentina Corradi debutta a “Paperissima Sprint”, show di Canale 5 dove affianca Roberta Lanfranchi, il Gabibbo e a Marcia, altra new entry. Ma chi è Valentina Corradi? Dall’età alla danza, dalle origini all'età, dalla vita sentimentale alla sorella, da Tik Tok alla televisione: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Età, origini, studi

Valentina Corradi nasce a Rapallo (provincia di Genova) nel 2001. Il ballo fa da sempre parte della sua vita: durante i trascorsi al liceo linguistico prende lezioni sia a La Spezia che a Marina di Massa. Pur essendo la danza la sua disciplina d’appartenenza, Valentina non disdegna i concorsi di bellezza dove, grazie alla sua avvenenza, ottiene anche alcuni successi.

Valentina Corradi e la danza

La dedizione, gli allenamenti e la passione hanno poi dato a Valentina Corradi alcune speciali soddisfazioni: vince infatti per due volte i campionati italiani di danza sportiva under 21 nella specialità latino-americano e riesce ad arrivare in finale ai mondiali in Cina nella sua disciplina. La coppia di ballerini formata da Valentina e Davide Cotroneo è celebrata non soltanto in Italia.

Da Amici a Paperissima Sprint

Valentina Corradi ha già al suo attivo una partecipazione televisiva: nel corso del 2019 la si vede ad una sfida dello show “Amici di Maria De Filippi”. Un’esperienza che non dimentica ma che rappresenta soltanto un inizio: a partire da domenica 20 novembre 2022 la troviamo in un programma ormai storico di Canale 5: “Paperissima Sprint”. Qui ritrova Marcia Thereza Araujo Barros (altro nuovo ingresso stagionale dello show di Antonio Ricci): le due si erano curiosamente già incontrate ai casting e hanno per l’occasione l’opportunità di affiancare in conduzione Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Un modo, per Valentina Corradi, di coniugare la sua bravura nella danza con i ritmi di un collaudato show televisivo

Vita privata, sorella, Tik Tok

Essendo un volto emergente della nostra televisione, risultano ancora scarse le notizie riguardanti la vita sentimentale di Valentina Corradi. Nel corso della pandemia per Covid-19 Valentina ha iniziato a registrare con la sua sorella maggiore, Carolina, diversi video per Tik Tok. Brevi balletti che le hanno permesso di sfiorare il mezzo milione di follower. Un’esperienza, quella social, che rappresenta anche un trampolino di lancio per la sua carriera televisiva.