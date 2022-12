Chi è Vanessa Scalera, protagonista di Filomena Marturano

L'abbiamo apprezzata come protagonista di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore", ma Vanessa Scalera vanta una lunga e importante carriera teatrale. La vediamo adesso vestire i panni di "Filumena Marturano" nell'omonimo film tv di Rai 1, affiancata da Massimiliano Gallo. Ma chi è Vanessa Scalera? Dall'età alle origini, dai film alla tv, dalla vita privata al compagno. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Età, origini, teatro

Vanessa Scalera nasce a Mesagne (Provincia di Brindisi) il 5 aprile 1977. Nel 1996 lascia la sua terra natale e si trasferisce insieme ai genitori – entrambi infermieri di professione - a Roma. Qui inizia a studiare recitazione e consegue il diploma presso la scuola di teatro La Scaletta, diretta dall’attore Antonio Pierfederici. Recita prima in piccoli spettacoli, poi in produzioni più importanti. Nella seconda metà degli anni ’90 la si vede in: “Tamburi nella notte” di Brecht; “Assassinio nella cattedrale” di T.S.Eliot, “Le lacrime amare di Petra von Kant” di Fassbinder; “Octavia” di Seneca; “Il collezionista” di Shaffer.

I primi anni 2000 e il cinema

Nel Corso degli anni 2000 continua a recitare in alcuni spettacoli teatrali, come "La coscienza di Zeno", tratto da Svevo, La guerra spiegata ai poveri da Ennio Flaiano, "Oreste" da Euripide, "Il gabbiano" e "Tre sorelle" tratti da Cechov. Al contempo fa il suo debutto sul grande ("Mari del sud", 2001) e sul piccolo schermo ("Padri e figli", 2005). Viene inoltre diretta da diversi importanti registi: Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana.

La televisione: da Imma Tataranni a Filumena Marturano

Dopo aver partecipato ad episodi di fiction di successo (R.I.S., Distretto di polizia, Squadra antimafia), Vanessa Scalera viene scelta per interpretare "Imma Tataranni" nell'omonima fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Per il pubblico televisivo si tratta di una rivelazione eccezionale: il successo è notevole e ad una prima stagione (2019) segue un secondo capitolo (sei episodi trasmessi tra il 2021 e il 2022). Nel frattempo, recita anche nel film "L'arminuta" e nella serie tv di Sky "Romulus".

Il 20 dicembre 2022 va in onda in prima serata su Rai 1 "Filumena Marturano". Tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo (che ha generato "Matrimonio all'italiana, film del 1964 diretto da Vittorio De Sica, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni), il film tv è diretto da Francesco Amato e, vede Massimiliano Gallo recitare accanto alla Scalera.

Vita privata, compagno, Instagram

Vanessa Scalera è molto riservata ma è nota la sua relazione con il regista e attore teatrale Filippo Gili, che l’ha diretta in più di una occasione. I due fanno coppia da circa 14 anni. Vanessa Scalera ha un profilo ufficiale di Instagram, anche se non sembra particolarmente affezionata al mondo dei social.