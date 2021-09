Chi è Vincenzo De Lucia, imitatore e quarto giudice di Tale e Quale Show

Vincenzo De Lucia è il quarto giudice di Tale e Quale Show nella puntata di venerdì 24 settembre 2021. "Ci siamo! Questa sera sarò ospite in quello che senza esagerare definirei il ‘Sacro Romano Impero’ dell’imitazione. Grazie al prezioso invito di Carlo Conti e grazie a voi, che mi avete trascinato fin qui! Farò di tutto per divertirvi e trascinarvi via dalla routine quotidiana per qualche ora" ha fatto sapere il comico ed imitatore di professione che affiancherà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio nel corso della serata che stabilirà chi tra i concorrenti merita il primo posto della classifica.

Come anticipa Fanpage, nello show presentato da Carlo Conti Vincenzo De Lucia vestirà i panni di una sua cara amica, ovvero Maria De Filippi.

Chi è Vincenzo De Lucia

Classe 1987, napoletano, Vincenzo De Lucia è comico e imitatore di professione. La sua peculiarità è quella di interpretare personaggi femminili di cui coglie e reinterpreta in modo straordinario dettagli fisici, espressivi e vocali. Tra le sue riuscitissime imitazioni, quelle di Ornella Vanoni, Barbara d'Urso, Mara Venier, Mara Maionchi, Sandra Milo, Gina Lollobrigida, Franca Leosini, Milena Gabanelli e, appunto, Maria De Filippi.

Vincenzo De Lucia ha alle spalle una lunga gavetta teatrale, nel corso della quale ha affinato le sue doti di imitatore che nel 2009 gli sono valse il "Premio Alighiero Noschese", in onore del re degli imitatori, come miglior trasformista campano. Poi è arrivata la ribalta a livello nazionale, anche grazie a Vladimir Luxuria che tra il 2015 e il 2018 l'ha portato sul palco del Gay Village.

In seguito Mara Venier l'ha assoldato come personaggio gradito a Domenica In, mentre Stefano De Martino l'ha fortemente voluto prima nel cast di Made in Sud e poi in quello di Stasera tutto è possibile.