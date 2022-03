Chi è Vladimir Putin? La speciale mini-serie dedicata al leader russo

Il ciclo “History Now” dedica una programmazione speciale alla storia del Presidente della Russia Vladimir Putin, impegnato oggi nel duro intervento militare in Ucraina. History Channel propone un approfondimento in tre episodi per ricostruire la storia, il passato, le relazioni e l’ascesa del leader russo, una delle personalità politiche più importanti e discusse del nostro tempo.

“Chi è Vladimir Putin?” va in onda oggi in prima serata su History Channel a partire dalle 21:00.

Dopo la lunga esperienza nei servizi segreti russi, Putin arriva al Cremlino nel 1999 come un presidente vulnerabile, che gli oligarchi russi sono sicuri di riuscire a modellare a loro piacimento. Il leader russo, insieme a ex-membri del KGB, darà invece vita a uno strapotere politico che durerà per oltre 20 anni, plasmando la Russia moderna che oggi conosciamo. La sua figura entrerà quasi nella leggenda, diventando sinonimo di leader temuto, idolatrato e, soprattutto, incontrastato. La crescita della sua Russia dovrà tuttavia frenare di fronte alla crisi della Crimea del 2014, alla guerra del Donbass e, più recentemente, all’offensiva portata avanti nell’Ucraina di Volodymyr Zelens'kyj.

Lo speciale di History Channel

La mini-serie racconterà la straordinaria storia di Vladimir Putin attraverso interviste alla sua cerchia ristretta, ai suoi avversari e alle sue presunte vittime. I tre episodi saranno un viaggio senza precedenti nella mente del leader russo, politico dal potere enorme ma anche figura circondata da tante zone d’ombra, dalle morti sospette di alcuni oppositori alle accuse di legami con la mafia russa.

Dove vederlo stasera in tv

