Chi è Andrea Dianetti di Tale e quale Show 2022: dalla fidanzata ad Amici

Vita privata e professionale di Andrea Dianetti: romano classe ‘87, da settembre sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Ma cosa sappiamo di Andrea Dianetti? Da Amici di Maria De Filippi ai lavori teatrali, dall’ex fidanzata all’attuale compagna, dal doppiaggio alla partecipazione al celebre programma di Carlo Conti.

Età, provenienza, studi, primi lavori

Andrea Dianetti nasce a Roma il 9 maggio 1987. In giovane età comincia sia corsi di danza che di recitazione, facendo anche le sue prime esperienze sul palco. Entra poi nell'accademia di Amici di Maria De Filippi, proprio nella categoria "recitazione". Un'esperienza che gli porta fortuna e che lo conduce, subito dopo, a partecipare ad alcune note serie come Camera Café, I Cesaroni, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

Teatro, musica, doppiaggio

Il teatro è per Andrea Dianetti una colonna portante della sua carriera. Il debutto avviene nel 2006 con il musical Lungomare, mentre ha soltanto 19 anni quando è protagonista unico dello spettacolo teatrale “Zitto sa... o non ti televoto”, che interpreta, dirige e scrive. Tra i successivi lavori teatrali troviamo “Svegliati e sogna”, “Nemmeno un uragano”, “Luis il musical diabolico”, “Nessuno”, “Il sesso di colpa”, “E poi quella sera... sarà stato il '72”. Nel 2008 debutta al cinema con i film “Tempo di reazione” e “Un attimo sospesi”; nel 2009 incide il suo primo singolo: “Come nessuno”, cantato con Alexia. A partire dal 2010 si dedica al mondo del doppiaggio e presta la voce a personaggi di importanti serie tv come CSI: Scena del crimine, CSI: NY, CSI: Miami. Partecipa inoltre a backstage o web-serie legati al “Summer Festival 2013”, all’isola dei famosi” e a “La pupa e il secchione”.

Andrea Dianetti Tale e quale Show 2022

Andrea Dianetti è uno dei concorrenti della nuova edizione Tale e quale Show, su Rai 1 dal 30 settembre. Gli altri concorrenti sono Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Elena Ballerini, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli).

Vita privata, ex fidanzata e compagna

La vita sentimentale di Andrea Dianetti è stata sotto i riflettori quando, uscito dall’Accademia di Amici, ha cominciato a frequentare Francesca Maiozzi, nota per essere stata ballerina dell’ottava edizione del programma. Una frequentazione non particolarmente fortunata, terminata dopo non troppo tempo. Ben altra sintonia quella creatasi con Miriam Milani, una ragazza che non lavora nel mondo dello spettacolo. I due fanno ormai coppia fissa da qualche anno. Per chi vuole sapere qualcosa in più sulla vita pubblica e privata di Andrea, il suo profilo Instagram ufficiale offre un’ampia e colorata galleria di foto.

