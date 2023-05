Chi era Lorenzo Parelli, il 18enne morto sul lavoro ricordato al Concerto del Primo Maggio

Il Concerto del Primo Maggio 2023 è iniziato con un ricordo, commovente e toccante, di una delle morti sul lavoro più drammatiche avvenute in Italia lo scorso anno. Ambra Angiolini, che ha condotto il concertone del Primo Maggio per il sesto anno consecutivo, ha voluto dare il via all'evento musicale dedicato alla Festa dei lavoratori ricordando un ragazzo, Lorenzo, che a soli diciotto anni, ha perso la vita a causa del lavoro perdendo così la possibilità di poter avere un futuro. Con la voce tremante e l'emozione negli occhi, Ambra ha chiamato sul palco i genitori di Lorenzo e e ha dedicato a questa giovanissima vittima del lavoro, ma anche a tante altre come Giuliano De Seta e Giuseppe Lenoci, l'intero Concerto del Primo Maggio 2023 lanciando un messaggio forte sull'importanza della sicurezza sul lavoro.

""Se riuscissimo a essere motivati tanto da trasformare il sacrificio di Lorenzo in tutela della vita e della sicurezza, avremmo realizzato il suo ricordo e la Costituzione", sono state le parole di mamma, Maria Elena.

Chi era Lorenzo Parelli e come è morto

Lorenzo Parelli, che è stato ricordato in apertura del Concertone, era un ragazzo che perse la vita, il 21 gennaio 2022 a Udine mentre stava svolgendo l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda. Lorenzo stava svolgendo uno stage non retribuito che gli è stato fatale togliendogli, per sempre, la possibilità di poter davvero entrare nel mondo del lavoro e, soprattutto, vivere.

Lorenzo, che al momento dell'incidente stava frequentando il quarto anno di studi in meccanica industriale al entro di formazione professionale dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine, è morto schiacciato da una trace d'acciaio di 150 chili, che gli è caduta in testa proprio nell'ultimo giorno di stage. La tragedia è avvenuta nello stabilimento della Burimec a Lanuzacco di Pavia. Una delle tanti morti sul lavoro, quella di Lorenzo provocò una grande rabbia in tutta Italia e anche tanta commozione per un ragazzo che perse la vita proprio a causa del lavoro che, oggi, viene celebrato.