La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, icona femminista nel film "Una giusta causa" su Rai Uno

In occasione della Festa della donna, oggi 8 marzo alle 21.25, Rai 1 trasmette il film Una giusta causa che ripercorre la storia di Ruth Bader Ginsburg, una delle prime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza della prestigiosa università di Harvard nel 1955 e la seconda donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale.

Il film diretto da Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterson racconta la storia di colei che sarebbe diventata un’icona delle lotte femministe per la parità di genere negli Stati Uniti, contribuendo a diffondere l’uguaglianza di genere contro ogni forma di discriminazione. Nonostante un’altra laurea alla Columbia, infatti, all’inizio le fu impossibile trovare lavoro negli studi legali, rifiutata soltanto per essere una donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, Ruth aprì un processo per discriminazione di genere riuscendo a vincerlo e creando un precedente nella storia legale americana. Nel 1993 fu nominata giudice della corte suprema. Ruth Bader Ginsburg è morta il 18 settembre 2020.

Chi era Ruth Bader Ginsburg

Nata il 15 marzo 1933 nel quartiere New York da genitori ebrei immigrati da Odessa (Ucraina), a 21 anni Ruth si laurea in diritto alla Cornell University e, dopo essersi sposata, lavora per l'Amministrazione di Sicurezza Sociale iniziando il corso di laurea in giurisprudenza all'Harvard Law School dove compare tra le sole 9 studentesse in una classe di circa 500 persone. Nel 1959, si laurea in giurisprudenza, ma nonostante varie lettere referenziali, non riesce a trovare un lavoro perché donna. Dal 1963 al 1972 diventa docente presso la Rutgers University, con uno stipendio molto più basso rispetto ai suoi colleghi maschi perché suo marito aveva un lavoro ben retribuito. Dal 1972 al 1980 insegna alla Columbia University, prima donna con la cattedra e co-autrice del primo libro scolastico di legge sulla discriminazione sessuale. Nel cordo della sua carriera ha patrocinato diverse cause legali a favore dei diritti di genere.

Nel 1980 il Presidente Jimmy Carter la nomina giudice della Corte d'appello degli Stati Uniti d'America per il Distretto della Columbia, dove lavora fino alla sua nomina presso la Corte suprema degli Stati Uniti d'America nel 1993. Nominata dal Presidente Bill Clinton, viene confermata dal Senato con 96 voti a favore e 3 contrari. È morta il 18 settembre 2020 a 87 anni, a causa di un cancro metastatico al pancreas, ed è stata sepolta nel cimitero nazionale di Arlington. Dal 2021 è ricordata con una targa al Giardino dei Giusti di Milano.