and the winner is...

Chi ha vinto "Lol: Chi ride è fuori"? E' la domanda che si pongono gli italiani, ormai reduci dal successo di quello che si è rivelato un vero e proprio fenomeno mediatico. Il nome del vincitore del comedy show targato Amazon Prime Video e condotto da Fedez e Mara Maionchi sarà rivelato solamente con la messa in onda degli ultimi due episodi, disponibili a partire da venerdì 8 aprile 2021. Non è stato comunicato ufficialmente alcun orario preciso in cui saranno disponibili le ultime puntate, dunque vi è certezza solamente sulla data di venerdì.

Chi ha vinto "Lol - Chi ride è fuori"? I nomi

In lizza per il primo posto ci sono senza dubbio i comici che si sono mostrati più capaci di resistere alla risata, come da format. Impossibile allora non considerare tra i papabili vincitori Caterina Guzzanti, ovvero colei che non ha ceduto ad alcuna gag dei compagni di gioco tanto da restare immune da ammonizioni. Privo di ammonizione è anche Frank Matano, ma è improbabile sia proprio lui a trionfare, dal momento che è stato più volte sul punto di crollare.

Ammoniti, invece, al momento, sono Katia Follesa, Ciro (The Jackal), Lillo (del duo Lillo e Greg), Elio (ex frontman di Elio e le storie tese), Michela Girauld.

Il premio finale consiste in 100.000 euro che andranno a un ente benefico scelto da chi avrà vinto.

Eliminati nel corso delle prime quattro puntate di Lol: Chi ride è fuori, i comici Angelo Pintus, Fru (del gruppo The Jackal) e lo stand up comedian Luca Ravenna.

Lol: Chi ride è fuori, come funziona il format che è diventato fenomeno mediatico

LOL: Chi ride è fuori, il nuovo comedy show Amazon Original in sei episodi, è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando contemporaneamente a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi il premio finale. I protagonisti sono al centro di un esperimento comico senza precedenti che li vede sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

A osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dalla co-host Mara Maionchi.