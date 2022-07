Chi l'ha visto: anticipazioni della puntata di mercoledì 6 luglio

In onda oggi 6 luglio alle 21.20 su Rai 3, nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli torna a occuparsi della vicenda di Andreea Rabciuc, scomparsa lo scorso marzo in provincia di Ancona. Spazio anche al caso di una madre morta dopo un intervento chirurgico per perdere peso. In più, diverse segnalazioni di persone scomparse o ritrovate.

Chi l’ha visto?: anticipazioni della puntata (6 luglio)

Il caso centrale della puntata odierna di “Chi l’ha visto?”, in onda dalle 21.20 su Rai 3, riguarda la scomparsa di Andreea Rabciuc, ragazza di origini rumene di Jesi, scomparsa a Moie (provincia di Ancona) lo scorso 12 marzo all’età di 27 anni e non ancora ritrovata. Il tutto è avvenuto dopo una festa tenuta in un casolare. Gli amici e testimoni raccontano di una serata all’insegna dei litigi che la ragazza aveva avuto con Simone Gresti, il fidanzato di 43 anni. Successivamente sono però emersi particolari che hanno ulteriormente mescolato le carte: presunti debiti di droga di Gresti, la figura di Omar, un amico di Andreea, a sua volta sospettato. E ancora: la presenza di filmati fatti sparire, un auto nero sulla quale la ragazza sarebbe salita.

“Chi l'ha visto?” prova a fare un po' di ordine nella faccenda. Intanto è arrivato l'appello della madre della ragazza: "Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa". Federica Sciarelli parlerà anche di una giovane madre sottoposta a un intervento allo stomaco con l'intento di dimagrire. Operazione che le è costata la vita. Il programma si chiede: era davvero necessario questo intervento chirurgico? Spazio anche per segnalazioni e richieste di aiuto.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 6 luglio 2022)

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, 6 luglio, a partire dalle 21.20 su Rai 3; il programma è visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.