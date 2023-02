Chi l'ha visto, nuovi dettagli sul caso di Elena e Luana: cosa si cela dietro ai riti satanici?

Nella puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 1° febbraio, Federica Sciarelli è tornata ad occuparsi del drammatico caso di Elena Bruselles e Luana Costantini. Madre e figlia, le due donne sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione a Roma: il sospetto degli inquirenti è che siano rimaste coinvolte in alcuni riti di carattere satanico, ma al momento non c'è ancora nessun indagato.

Sciamano Shekhinà, parla l'avvocato

La conduttrice ha ospitato a Chi l'ha visto? Ada Alibrando, avvocato difensore dell'uomo noto con il nome di Sciamano Shekhinà. Quest'ultimo risulta persona informata sui fatti, ma non è per il momento indagato dalla Polizia. Quel che è certo è che Luana Costantini aveva con lui una relazione sentimentale, e che ha più volte preso parte ai riti dello Sciamano, come testimoniato da alcuni video che sono stati mostrati in trasmissione. In particolare, in uno di questi video la donna appare sdraiata alle spalle di Shekhinà mentre emette dei suoni simili a lamenti; lui, però, invece che preoccupato sembra decisamente indastidito da ciò. La stessa Sciarelli ha posto la domanda all'avvocato: come mai lui non ha aiutato la donna, che in un altro video appariva addirittura in fin di vita? Alibrando ha rivelato che Luana è stata sottoposta a controlli medici a fine novembre 2022, perchè lo Sciamano ha notato un dimagrimento repentino e inspiegabile. Non posso riferire la diagnosi, ma il mio assistito l'ha anche aiutata a prenotare una visita da uno specialista".

Il giornalista Gianvito Cafaro ha contattato lo Sciamano Shekhinà al teelfono, mostrandosi interessato ad acqustare alcuni dei fantomatici oli rituali di cui ha più volte parlato. Ma, una volta capito che si trattava di un giornalista, l'uomo si è immediatamente tirato indietro, sostenendo di non voler più rispondere alle sue domande. Nonostante ciò, però, Cafaro ha ottenuto alcune informazioni. La più importante è che, stando a quanto riferito dallo Sciamano, nel momento in cui è uscito di casa (per tornare nella sua terra d'origine, a Lecce), "Era tutto a posto. La madre non era morta".

Il quarto uomo in casa

Chi l'ha visto? ha poi aggiunto un nuovo tassello alla vicenda. Un uomo di nome Marco, che stando a quanto dichiarato dallo Sciamano, viveva insieme a lui e alle due donne. Raggiunto dall'inviata di Rai 3, il giovane uomo ha raccontato che, quando lui e Shekhinà sono usciti di casa (il 28 dicembre 2022), le due donne erano vive e stavano bene. E ha ipotizzato che qualcun altro possa essere entrato per far loro del male: se così non fosse, non saprebbe spiegarsi cosa sia successo a Elena e Luana. "Quello che mi ha scioccato è che Luana sia stata ritrovata come una mummia. Com'è possibile? Posso sembrare pazzo, complottista, ma tutti i fattori messi insieme mi portano a pensare che ci siano troppe coincidenze. Per me c'è qualcosa sotto. Sono anche sparite motlissime cose da quella casa".