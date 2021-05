'Chi l'ha visto?' nel palazzo di Anna Corona: parla la vicina

cosa è successo 17 anni fa in quella casa

'Chi l'ha visto?' continua a scavare nel caso Pipitone, provando a far luce sulla scomparsa di Denise e sugli errori e i presunti depistaggi avvenuti 17 anni fa. Mercoledì 12 maggio, alle 21.20 su Rai 3, le telecamere del programma di Federica Sciarelli entreranno nel palazzo in cui abitava Anna Corona, dove i carabinieri della Scientifica sono tornati la settimana scorsa per un'ispezione, questa volta nella casa giusta.

Dopo il rapimento della bambina di Mazara del Vallo, infatti, le forze dell'ordine non entrarono nell'appartamento di Anna Corona, al secondo piano, ma in quello al piano terra. 'Chi l'ha visto?' ha raccolto la testimonianza della vicina di casa: "Gli uomini delle forze dell'ordine sono entrati nell'androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro". Un errore che confermerebbe i "trattamenti di favore" da parte di chi svolgeva le indagini nei confronti di Anna Corona e della sua famiglia, come contestato ancora oggi da Piera Maggio.

Verranno mostrati anche altri documenti inediti su Denise Pipitone, poi la trasmissione si occuperà del ritrovamento di una donna scomparsa, Paola Landini, mentre si cercava il giovane Alessandro Venturelli. Infine, come sempre, gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto di persone in difficoltà.