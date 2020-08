Speciale 'Chi l'ha visto?' sul piccolo Gioele: si cercano testimoni

Ancora dubbi e ombre sulla morte di Viviana Parisi - la dj 43enne trovata senza vita nei boschi di Caronia, in provincia di Messina - e nessuna notizia del figlio Gioele, di 4 anni, che il 3 agosto era con lei e di cui si sono perse le tracce.

Speciale 'Chi l'ha visto?', martedì 18 agosto alle 21.20 su Rai3. Una puntata per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante e soprattutto ai turisti che passavano per l'autostrada Messina Palermo al momento dell'incidente, in cui il bambino è stato coinvolto con la madre. Federica Sciarelli, in diretta, approfondisce la vicenda con ricostruzioni e collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi. Lo scorso 3 agosto, la mamma di Gioele, Viviana, ha lasciato l'auto sull'autostrada e da qui è iniziato il suo ultimo viaggio. La donna è stata ritrovata morta giorni dopo, nessuna traccia invece del bambino.

Si cercano i testimoni

Sarebbe una famiglia quella che si è fermata a prestare soccorso a Viviana Parisi lo scorso 3 agosto dopo che la sua auto si era fermata per via di un piccolo incidente. Padre, madre e due figli adolescenti a bordo di una "berlina grigia metallizzata" o comunque "di colore chiaro". E' solo questo per il momento l'identikit di cui è in possesso la Procura. Da loro, dalle loro parole, potrebbero arrivare elementi fondamentali per le indagini, ma non si trovano.