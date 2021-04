'Chi l'ha visto?', Piera Maggio sbotta: "Tanti depistaggi, sta venendo fuori lo schifo"

Continua a combattere per sua figlia Piera Maggio, che dopo 17 anni ancora aspetta di conoscere la verità e 'Chi l'ha visto?', che si è occupato della scomparsa di Denise Pipitone fin dall'inizio, è accanto a lei in questa battaglia.

Il programma di Rai 3 nelle ultime settimane è tornato a fare luce sulla vicenda, facendo emergere grandi falle nelle indagini iniziali, fra testimoni mai ascoltati e intercettazioni inedite che porterebbero su piste ben precise. In collegamento con Federica Sciarelli, Piera Maggio ha detto la sua in un lungo sfogo: "In questa storia ci sono incompetenze da parte degli inquirenti, anomalie, ma anche tantissimi depistaggi, che non hanno permesso di ritrovare mia figlia. Lo dico con forza da anni. Finalmente dopo 17 anni sta venendo fuori lo schifo che c'è dietro a questa vicenda. Io ricordo ancora il sorriso beffardo di uno dei giudici. Erano giudici civilisti che per la prima volta erano in un caso penale così grosso. Ci sono state tante cose che non andavano".

Una delle intercettazioni trasmesse da 'Chi l'ha visto?'

#DenisePipitone: “L’ho messa dentro”. E’ davvero questo che Jessica rispose a chi le chiedeva “cosa le hai fatto”? #chilhavisto pic.twitter.com/bK8UNeMIFU — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 21, 2021

Piera Maggio: "Anna Corona era infatuata di me"

"Un mucchio di bugie fin dall'inizio ed è andata sempre peggio" ha detto ancora Piera Maggio, che ha raccontato anche un dettaglio su Anna Corona - la prima moglie di Pietro Pulizzi, papà di Denise - tra le persone intercettate dopo la scomparsa della bambina: "Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. I suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato. Non solo: credo che Anna Corona si fosse in qualche modo infatuata di me - ha detto ancora Piera Maggio - Ora che lei avesse altri gusti sessuali, oltre che quello col marito nel loro matrimonio, perché io ho conosciuto bene questa famiglia e non era quella del Mulino Bianco e non ho portato via il marito a nessuno. Quella era una coppia scoppiata ai tempi".