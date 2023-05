Chi l'ha visto?, Alessandro Impagnatiello indagato per l'omicidio di Giulia Tramontano: le parole della madre

Domenica scorsa è arrivata alla redazione di "Chi l'ha visto?" la segnalazione della scomparsa a Senago (MI) di Giulia Tramontano, una giovane 29enne incinta di 7 mesi e originaria di Napoli. Ora, grazie a Federica Sciarelli e al suo programma, sappiamo che Alessandro Impagnatiello è sospettato di omicidio volontario aggravato per la presunta morte della fidanzata. In questo momento una dozzina di carabinieri si trovano all'interno della casa della giovane e del compagno, che pare non sia presente. Secondo l'inviato Paolo Andriolo, prima di addentrarsi nell'abitazione, le autorità competenti hanno preso delle tracce sul pomello della porta: si tratterebbe di un vero e proprio sopralluogo tecnico che sarà poi ultimato dalla scientifica.

Come è iniziato tutto

Il caso di scomparsa è scoppiato con una telefonata al centralino di "Chi l'ha visto?" da parte di Chiara, la sorella di Giulia. Nonostante tutte le ricerche effettuate insieme all’associazione Penelope, della donna non c'è alcuna traccia. All'inizio si pensava che fosse scappata perché aveva scoperto che il compagno aveva una relazione parallela: l’ha saputo in una maniera brutale, perché è stata l'amante - ignara che l'uomo fosse ancora impegnato quando la relazione è iniziata- a dirglielo. La duplice vita di Alessandro Impagnatiello è cominciata nel settembre 2022, prima che Giulia scoprisse di aspettare un bambino.

Il giorno della sparizione i genitori hanno fatto un appello importante per chiederle di tornare a casa con le lacrime agli occhi: “Mi basta che mandi un messaggio, veniamo noi da te. Ti scongiuro, ti supplico, fatti sentire…”, ha detto la madre. Secondo le parole dell'indagato, quella mattina la donna era sul letto in pigiama quando è uscito per andare al lavoro. In seguito ha provato a chiamarla, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Anche la madre, pur cercandola, non ha ottenuto risposte e per questo è scattata la paura: dopo una chiamata vocale di Giulia e una serie di messaggi su whatsapp, l'ultimo risalente alle 21:43 della sera precedente, non ha ricevuto più notizie. “Non ti preoccupare madre, ora vado a riposare", queste le ultime parole di Giulia Tramontano. Tanti i messaggi inviati dalla madre domenica 28 maggio e nessuna visualizzazione. Il telefono, spento, dovrebbe essere con la presunta vittima. Presunta, perché non è detto che sia effettivamente morta: nessun corpo è stato ancora trovato. Di recente, tra l'altro, è arrivata la segnalazione di una donna incinta a Paderno Dugnano. Dall'appartamento, lo ricordiamo, mancavano contanti (400 euro), bancomat, una borsa e il passaporto originale.

Ultimi aggiornamenti

Attualmente i vigili del fuoco e i carabinieri stanno effettuando le dovute ricerche sul territorio nella speranza di ritrovare Giulia, la quale - secondo la madre - "non avrebbe mai fatto una cosa del genere [scappare senza avvisare, ndr], non ci avrebbe mai fatto stare così male. Siamo una famiglia molto unita. Facciamo tutto insieme. Per questo motivo penso le sia successo qualcosa di brutto". Nessuna parola d'odio nei confronti di Alessandro, considerato come parte della famiglia da tutti i membri. L'uomo non è in stato di fermo e infatti è tornato nella sua dimora durante la diretta di "Chi l'ha visto?", nascondendosi dietro un cappellino per non farsi riconoscere. Stando alle ultime informazioni, la scientifica ha preso dalla casa della coppia indumenti di Giulia per effettuare le ricerche molecolari e messo i sigilli alla casa, aperta per il sopralluogo dalla madre del sospettato.

Nuovi risvolti: al momento le ricerche si concentrano sull'automobile dei due, usata dalla donna la sera prima della scomparsa per andare a comprare le sigarette. L'uomo invece si sarebbe diretto in tarda notte al terzo piano di uno stabilimento in Viale Certosa 390, un numero civico che risulta inesistente, per comprare del fumo, fumando in loco per poi tornare a casa alle 3:00 di notte. Non solo: Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori della Protezione civile stanno proseguendo le ricerche al parco delle Groane, con i cani molecolari al seguito. Secondo dichiarazioni recenti, Giulia aveva parlato del tradimento di Alessandro con un'amica, confidandole di essere rimasta turbata dalla situazione, in particolare dopo aver scoperto che l'altra ragazza del fidanzato era rimasta incinta, ma non aveva portato a termine la gravidanza. Per questo motivo infatti la giovane aveva litigato con il 30enne.