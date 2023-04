Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Nel corso della nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi, mercoledì 19 aprile 2023 dalle 21.20 su Rai 3 Federica Sciarelli racconta gli ultimi risvolti sul caso di Emanuela Orlandi e ospita in trasmissione Natalina, sorella della ragazza scomparsa nel 1983. Ampio spazio, poi, per il caso di Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 19 aprile 2023

Quello su Emanuela Orlandi è uno dei casi di scomparsa più dibattuti degli ultimi decenni e sembra una vicenda senza fine. Di recente si sono diffuse voci che partono dall' esistenza di nastri risalenti al 2009 dove un componente della Banda della Magliana fa riferimento a Papa Wojtyla e ad un rapimento per uno scandalo sessuale all'interno del Vaticano. Pochi giorni fa Pietro Orlandi - fratello di Emanuela che lotta da tempo per la verità sulla sua scomparsa della sorella - è stato ricevuto in Vaticano da Alessandro Diddi, promotore di giustizia che sta indagando per conto della Chiesa sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Papa Francesco ha poi parlato di "illazioni infondate e offensive su Wojtyla". Questa sera Federica Sciarelli ospita Natalina, sorella di Emanuela.

"Chi l'ha visto?" dedica questa sera ampio spazio al caso di Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. La donna che sosteneva di vedere la Madonna era sparita improvvisamente dal suo paese di origine, per poi fare ritorno a casa. La procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare. Il programma di Rai 3 mostra questa sera foto e documenti inerenti alle presunte apparizioni, alle lacrimazioni, alle supposte stimmate e a tutti i fenomeni mistici ai quali ha fatto riferimento la discussa donna.



Dove vederlo in tv e in streaming (19 aprile 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 19 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.