Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

In onda oggi, 3 maggio 2023 dalle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di "Chi l'ha visto?" dedica ampio spazio alla sedicente veggente Gisella Cardia: la donna ha promesso che è in procinto di parlare, ancora una volta, con la Madonna. Federica Sciarelli torna a occuparsi di due casi che hanno fatto la recente storia del programma: quelli di Marzia Capezzuti e di Greta Spreafico.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 3 maggio 2023

La figura della sedicente veggente Gisella Cardia domina l'odierna puntata di "Chi l'ha visto". La donna che sostiene di vedere la Madonna era sparita dal suo paese di origine, per poi fare ritorno a casa. La procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare. C'è adesso grande attesa per il suo ritorno, dato che è solita accogliere i suoi fedeli per il "miracolo" che si rinnova - a suo dire - ogni terzo giorno del mese. Gli ex seguaci l'hanno denunciata, ma la Cardia ha annunciato che il suo dialogo con la Madonna andrà avanti. Federica Sciarelli introduce nella narrazione di questa vicenda nuovi elementi inediti.

La drammatica vicenda di Marzia Capezzuti continua, settimana dopo settimana, a fornire nuovi dettagli e documenti inediti: Barbara, la sua carnefice, l’aveva accusata di aver abusato di suo figlio. La 29enne, trasferita da Milano a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) per andare a convivere con quello che era il suo compagno è stata sottoposta ad abusi e torture, prima di essere uccisa dalla famiglia dell'uomo, dopo che quest'ultimo aveva perso la vita. Molto complessa è anche la storia di Greta Spreafico, la cantante di una rock band originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno 2022 a Porto Tolle (provincia di Rovigo), dove si era recata per vendere la casa ereditata dal nonno : dopo undici mesi continuano le ricerche e gli interrogativi restano molti.

I telespettatori possono contattare la redazione di "Chi l'ha visto?" per segnalare avvistamenti di persone dichiarate scomparse. Tutti possono inoltre comunicare vicende legate a uomini e donne scomparse o in difficoltà.

