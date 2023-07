"Chi l'ha visto?", le anticipazioni e i casi di questa sera

Stasera, mercoledì 12 luglio, va in onda l'ultima puntata di "Chi l'ha visto?", programma condotto da Federica Sciarelli, a partire come sempre dalle 21.20.

Questa sera la trasmissione si concentra in particolar modo su due casi, uno di vecchia data e l'altro più recente. Fa parte della prima categoria il mistero legato a Emanuela Orlandi. Nel corso degli ultimi giorni si è riaperta la cosiddetta "pista familiare" - che di conseguenza escluderebbe quella che porta al Vaticano - che vedrebbe coinvolto nella sparizione della Orlandi, datata 1983, suo zio Mario Meneguzzi, marito di Lucia Orlandi, zia paterna della ragazza. Meneguzzi è morto ormai da molti anni, ma questa notizia ha fatto molto arrabbiare Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che dichiara: "Oggi ho capito che sono delle carogne. Hanno deciso di scaricare tutto sulla famiglia. Hanno superato il limite". A "Chi l'ha visto?" tornano a parlare la famigli della Orlandi.

La vicenda recente è invece quella della piccola Kata, scomparsa ormai un mese fa a Firenze, dove viveva nell’ex hotel Astor, occupato senza permessi da tante famiglie. Le ultime immagini presenti vedono la bambina di cinque anni uscire dal cancello dell’ex albergo per poi rientrare non molto tempo dopo. Katherine Alvarez, madre della bambina, ha lanciato l'ennesimo appello: "Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberate Kata o fateci sapere se è ancora viva". Non sono trapelate richieste di riscatto e le indagini proseguono incessanti: ad oggi, però, le notizie inerenti alla bambina continuano a scarseggiare.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 luglio 2023)

"Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 12 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.