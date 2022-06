Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 29 giugno

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda oggi 29 giugno, su Rai 3, Federica Sciarelli torna sulla vicenda di Marianna Cendron, scomparsa nel 2013 all’età di 18 anni e mai ritrovata. Riservato spazio anche a casi sempre attuali, come quello di Domenico Manzo, e a nuove segnalazioni di persone scomparse o ritrovate.

Chi l’ha visto?: anticipazioni della serata

Il focus della nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda il 29 giugno su Rai 3, riprende il caso di Marianna Cendron, scomparsa a 18 anni il 27 febbraio del 2013 a Castelfranco Veneto (provincia di Treviso). Dopo una difficile infanzia (insieme al fratello era stata abbandonata in un severo orfanotrofio in Bulgaria, e lì adottata) la ragazza era da poco andata via di casa, trovando alloggio dal 45enne Renzo, anche se andava talvolta a dormire dal fidanzato Michele. Terminato il suo turno di lavoro (era aspirante cuoca), in quel giorno di febbraio Marianna scomparve nel nulla, insieme alla sua bicicletta. Nessuna delle persone coinvolte in questa faccenda, né Renzo né Michele, è mai stata indagata. “Chi l’ha visto ?” si interroga su questo mistero rimasto irrisolto.

Federica Sciarelli aprirà poi una parentesi sul caso di Domenico Manzo, ex calciatore scomparso da oltre un anno a Prata di Principato Ultra (provincia di Avellino). Nel corso delle ultime settimane “Chi l’ha visto?” ha dedicato molto spazio alle vicende legate ad Angela Celentano e Elena Del Pozzo: due diversi casi che potrebbero ritornare anche nei nuovi appuntamenti con il programma di Rai 3.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 29 giugno)

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, 29 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 3; il programma è visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.