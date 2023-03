Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Il nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?", in onda oggi 1° marzo 2023 dalle 21.20 su Rai 3, torna sulle morti – rimaste sostanzialmente irrisolte – di due donne: Liliana Resinovich e Valeria Pandolfo. Federica Sciarelli ospita in studio alcuni parenti delle due vittime.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 1° marzo 2023

Gli spettatori abituali di “Chi l’ha visto?” conoscono ormai bene la storia di Liliana Resinovich, tra le più dibattute negli ultimi tempi dallo storico programma di Rai 3. Condotta da Federica Sciarelli, la prima puntata di marzo di “Chi l’ha visto?” torna sul caso della donna, sparita il 14 dicembre 2021 a Trieste ma ritrovata, soffocata, soltanto tre settimane dopo. Accertata la morte per soffocamento, a rimanere senza risposte sono tante domande. La Sciarelli ne parla in studio con l’amico della donna, Claudio Sterpin, con l’avvocato Nicodemo Gentile, ma anche con Sergio, fratello di Liliana, in collegamento da Trieste.

Altra ospite in studio è la signora Mirella Abela, madre di Valeria Pandolfo. Quest'ultima nel 2019 intraprese una relazione con un uomo conosciuto nel web. Inserita in gruppi Whatsapp dai contenuti a sfondo sessuale, Valeria ruppe i rapporti con la famiglia e da Siracusa andò a vivere nel paese di residenza dell’uomo, Prata Sannita (provincia di Caserta). Da quel momento Valeria tagliò i ponti con la famiglia. Trovata senza vita all'età di 40 anni il 17 maggio 2021, la donna è stata vittima di una storia che ancora oggi ha tanti punti di domanda rimasti irrisolti.

“Chi l’ha visto?” offre ai telespettatori l’opportunità di rilasciare appelli riguardanti persone scomparse o in difficoltà e di allertare la redazione circa casi di avvistamenti.

Dove vederlo in tv e in streaming (1° marzo 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 1° marzo 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Il programma è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.