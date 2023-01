Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

Primo appuntamento dell'anno per "Chi l'ha visto?". In onda a partire dalle 21.20, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli si muove tra vecchi (Emanuela Orlandi) e più recenti (Greta Spreafico) casi.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni dell'11 gennaio 2023

Avvenuta il 22 giugno 1983, la sparizione di Emanuela Orlandi è ormai da decenni un caso chiacchieratissimo. Quindicenne e cittadina vaticana, la ragazza sparì mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica. Da allora ad oggi si sono susseguite una quantità enorme di piste, con coinvolgimenti presunti e più o meno diretti dello Stato italiano, del Banco Ambrosiano, dell'Istituto per le opere di religione e dello stesso Stato Vaticano. Tra le ipotesi alcune hanno coinvolto la Banda della Magliana e organizzazioni terroristiche. Considerato da tutti uno dei più celebri casi irrisolti della storia italiana e vaticana, adesso, a distanza di ben 40 anni, il Vaticano ha riaperto un’inchiesta sulla vicenda. Perché? Si stanno valutando documenti inediti, fascicoli e nuove piste.

Si parlerà di tutto ciò nella prima puntata del 2023 di "Chi l'ha visto?", ma non solo: Federica Sciarelli torna ad occuparsi di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle (Rovigo). La procura indaga adesso per sequestro di persona.

Spazio, inoltre, all’inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è suicidato mentre era in punizione alla EF Academy di New York. Sarà data voce a diversi studenti che hanno frequentato questa Academy.

Dove vederlo in tv e in streaming (11 gennaio)

Il primo appuntamento del 2023 con "Chi l'ha visto?" è fissato per oggi, 11 gennaio, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma condotto dalla Sciarelli è visibile anche on demand e in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.